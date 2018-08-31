Altınköprü Halk Dansları Topluluğu’na büyük onur

Güney Kore’nin Cheonan kentinde yapılan Dünya Dans Festivali’ne bu yıl gösteri amacıyla davet edilen Büyükçekmece Belediyesi Altınköprü Halk Dansları Topluluğu, bireysel modern dans gösterileriyle festivale katılan ülkelere muhteşem bir halk oyunları şöleni sunacak.

Güney Kore’den resmi davet aldılar

Uluslararası Dans Festivalleri Federasyonu (FIDAF) tarafından 12-16 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Dünya Dans Festivali kapsamında yer alan “Uluslararası Çağdaş Dans Festivali” ne katılan Büyükçekmece Belediyesi Altınköprü Halk Dansları Topluluğu, Güney Kore Cumhuriyeti’nin resmi davetiyle katıldığı festivalde Türk halk danslarının en güzel örneklerini sergileyecek.

“Her biriyle gurur duyuyorum”

Altınköprü Halk Dansları Topluluğu’nun 2016 yılında Türkiye’ye büyük bir onur yaşattıklarını belirten FIDAF Daimi Onursal Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Büyükçekmece Belediyesi Altınköprü Halk Dansları Topluluğu birbirinden yetenekli ve halk danslarını tutku haline getiren gençlerimizden oluşuyor. Bireysel modern dans figürleriyle Güney Kore’de bir kez daha eşi benzeri olmayan bir gösteri sergileyecekler. Her bir çocuğumuzla gurur duyuyorum. Ayrıca çocuklarımız davet eden Güney Kore Cumhuriyeti’ne de misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.