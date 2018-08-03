Altınköprü Halk Dansları yarışmasında nefesler tutuldu

Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin en önemli etkinlikleri arasında yer alan Altınköprü Halk Dansları yarışması adım adım finale yaklaşıyor. Gündüz Atatürk Kültür Merkezi’nde akşamları ise Kemal Sunal Amfi Tiyatro’da seçici kurul karşısında mücadele eden 28 ülkenin halk oyunları dansçıları adeta nefesleri kesiyor.

27 ülke mücadele ediyor

Dünyanın dört bir yanından festival için Büyükçekmece’ye gelen dansçılar hünerlerini Altınköprü Halk Dansları yarışmasında sergileyerek izleyicilere görsel bir şölen sunuyor. 27 ülkenin kıyasıya mücadelesi uluslararası jüri tarafından büyük bir titizlikle değerlendirilirken, bu yıl yarışmaya katılan ülkelerin ortaya koyduğu muhteşem performans zaman zaman seçisi kurulun da işini zorlaştırıyor.

4 Ağustos Cumartesi gecesi jürinin açıklayacağı sonuçlar sonrasında birinci, ikinci ve üçüncü olan ülkeler belli olurken ayrıca en iyi erkek dansçı, en iyi kadın dansçı, en iyi müzik, en iyi kostüm ve jüri özel ödülleri sahiplerini bulacak.

Yarışma 3 grup halinde sürdü

Üç grup halinde devam eden Altınköprü Halk Dansları Yarışması’nda gruplar şu ülkelerden oluşuyor: A Grubu’nda Arjantin, Kosta Rika, Güney Kore, İran, Bulgaristan, Bosna Hersek, Rusya, Macaristan ve Litvanya. B Grubu’nda Brezilya, Şili, Peru, Tayvan, İspanya, Makedonya, Romanya, Gürcistan ve Karadağ. C Grubu’nda ise Meksika, Kolombiya, Portekiz, Hindistan, Güney Afrika, KKTC, Sırbistan, Slovakya ve Ukrayna.

Seçici Kurul şu isimlerden oluşuyor

Yarışmanın seçici kurulu ise şu isimlerden oluşuyor: H. Gürhan Ozanoğlu (Türkiye), Cho Nam Gyu (Güney Kore), Catalin Oancea (Romanya), Regis E. Bastian (Brezilya), Suzie Benitez (Filipinler), Vincent Reyes (Glam), Alberto Rego (Portekiz), Nasr El Din Mohammed (Mısır), Gabriel Frontera (İspanya) ve Savaş Tuğsavul (Türkiye)