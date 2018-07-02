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02 Temmuz 2018 09:50

Altınköprü, yıl sonu gösterilerinde nefesleri kesti

Büyükçekmece Belediyesi, Halk Akademisi’nde eğitim gören genç yeteneklerin muhteşem performanslarına ev sahipliği yaptı.

Altınköprü, yıl sonu gösterilerinde nefesleri kesti

02 Temmuz 2018 09:50


Ulusal ve uluslararası alanda pek çok başarıya imza atan Büyükçekmece Belediyesi Altınköprü Halk Dansları Topluluğu, “Yeni Sevda Tek Aşk” mezuniyet gösterisi unutulmaz bir halk oyunları gösterisine dönüştü.


“Çocuklarınızı halk oyunlarına yönlendirin”


Kültür ve sanata verdiği değerle tanınan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Genç ve minik yeteneklerimizin hepsini gönülden tebrik ediyorum. Bu çocukların hepsi birbirinden yetenekli ve değerliler. Çocuklarımızın kültür ve sanat alanında yaptığı çalışmalar gelecekleri açısından büyük önem teşkil etmektedir. Çocuklarını halk oyunlarımıza yönlendirerek kültürümüzün yaşatılmasına katkı sağlayan tüm velilerimizi gönülden tebrik ediyorum” dedi.


Türkiye’nin farklı yörelerine ait folklorik figürler ve ezgilerle danslarını sergileyen Altınköprü Halk Dansları Topluluğu öğrencileri sanatsever Büyükçekmecelileri bir kez daha ayakta alkışlattı.




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