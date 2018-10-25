Alüminyum ihracatında 2023 hedefi 8 milyar dolar

4 milyar dolar olan ihracatta 2023 hedefi 8 milyar dolar.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, Türk alüminyum sektörünün mevcut potansiyelini kullanarak çok daha başarılı işler yapabileceğini vurguladı. Öztiryaki, alüminyum sektörünün sanayi ve ekonomideki rolüne dikkat çekerek, 2023 yılı hedeflerine ulaşmada ve gelişmiş ekonomiler arasında ilk sıralarda yer almasında sektörün hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekti. Sektörün ilerlemesi yolundaki en büyük kaynağın bilgi ve deneyim olduğuna dikkat çeken Öztiryaki, Türk alüminyum sektörünün mevcut potansiyelini kullanarak çok daha başarılı işler yapabileceğini vurguladı.

Türkiye'nin alüminyum ihracatının artmaya devam ettiğini söyleyen Öztiryaki, "2018 yılı ilk 9 ayında bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 22'lik ihracat artışı yakaladık. 2018 yıl sonunda ise ihracatın önceki yıla göre yüzde 20'nin üzerinde bir artış göstermesini bekliyoruz. İhracattaki artış trendi birliğimizin ve firmaların özverili çalışmaları ile 2019 yılında devam edecek" dedi.

Son yıllarda Türkiye'de istikrarlı bir büyüme trendi içerisinde olan alüminyum sektöründe 1500 firma faaliyet gösterirken, istihdam sayısı ise 30.000 bine ulaştı. Sektör geçtiğimiz 10 yılda yıllık ortalama yüzde 10 oranında büyüdü. Türkiye'de mevcut durumda kişi başı 10-15 kg olan alüminyum tüketim miktarının artan talebe bağlı olarak önümüzdeki dönemde 20-25 kg seviyesine kadar çıkması bekleniyor.

Dünya geneli ihracatı 2017 yılı itibariyle 172 milyar dolar olan sektörde Çin, Almanya ve ABD ilk sıralarda yer alıyor. Toplam 180 ülkeye ihracat yapan Türkiye, dünya ihracat pazarında yüzde 1.46'lık bir paya sahip. Alüminyumda dünya ithalatı ise 2017 yılı itibariyle 173 milyar dolar oldu. Sektörde ilk sırada yer alan ithalatçılar ABD, Çin ve Japonya olurken, Türkiye'nin dünya ithalattaki payı yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.

Son 5 yılda Türkiye'nin ihracatı yüzde 6 oranında artarken, 2017 yılı itibariyle 2.4 milyar dolara ulaştı. Almanya, yüzde 16'lık pay ile ihracatta ilk sırayı alırken, onu yüzde 5.88 pay ile İngiltere ve yüzde 5.19 ile İtalya takip ediyor. Sektörün en çok ihraç ettiği ürünler çubuk-profil, sac-levha-şerit ve inşaat aksamları olarak sıralanıyor. İhracatta hedef ülkeler ise başta AB olmak üzere, Fas, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Meksika, Şili ve Kanada olarak belirlendi. Sektörün 2023 ihracat hedefi ise 8 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.