Alzheimer hasta yakınlarına öneriler

Doç.Dr.Onur Okan Demirci, hasta yakınları için sevdikleri kişinin bazı becerilerini giderek kaybetmesine ve onları dahi unutmasına şahit olmanın oldukça üzücü ve kabul etmesi zor bir süreç olduğunu söyledi.

İlerleyen bir hastalık olan Demans ve Alzheimer hastalarında, zaman geçtikçe semptomların ağırlaşması ile bakımın zorlaştığını anlatan Yrd.Doç.Dr.Onur Okan Demirci, “Hasta, yakınlarına bu dönemde hırçınlıklar gösterebilir. Eğer yeterli destek almıyorsanız, bu sorunlar ile baş etmeniz oldukça yıpratıcı olabilir. Bu nedenle, hasta yakınları ve bakım verenlerde bu süreçte kaygı bozuklukları ve depresyon riski artmaktadır” dedi.

Evde bakım için ev içi düzenlemelerin hassasiyetle yapılması gerektiğini dile getiren Yrd.Doç.Dr.Onur Okan Demirci, “Bu yüzden, bakım verenin ya da hasta yakınının yaşadığı ortam ve alışkanlıkları değişmek zorunda kalabilir. Bu gibi tetikleyicilerden dolayı aile içi çatışmalar yaşanabilir. Bu zor günleri yaşarken yakınlarınızdan destek almak ve aile içinde görev dağılımı yapmak önemlidir. Bazen yetişkin bir birey olarak, gördüğümüz hastanın durumu ile ilgili empati kurmakta zorlanabilirsiniz. Günlük yaşam rutinleri (giyinme, yemek yeme, banyo yapma vb.) demans hastası için güç olabilir. Hastanın kendi becerilerini daha hızlı kaybetmemesi için ve kendini yetersiz hissetmemesi için O’na yardım edilmelidir. İletişim kurarken kısa ve basit cümleler kurmaya özen gösterilmelidir. Ayrıca, hasta ile iletişim kurarken yüz yüze konuşmaya özen gösteriniz. Size yanıt vermesi çok hızlı olmayabilir. Konuşması için zaman tanıyın ve sözünü kesmemeye özen gösterin. Hastanın bir kelimeyi bulmada zorlandığını fark ediyorsanız zarifçe uygun kelimeyi söyleyiniz” diye konuştu.

Yrd.Doç.Dr.Onur Okan Demirci, hastanın temel bakım becerilerini yitirmesi ile birlikte, kişisel bakımı ile de hasta yakını ilgilenmek durumunda kalabileceğini kaydederek, “Kişisel hijyen, giyinme, yemek yeme ile ilgili konularda yardımınız gerekebilir, yardım edin, ancak destekleyici olun. İleri demans hastaları genellikle tuvalet ihtiyacının geldiğini fark edemez ya da tuvaletin yerini veya nasıl kullanılacağını bilemez. Hastanıza gün boyunca tuvalete gitmesini hatırlatın. Tuvaletin kapısına büyük harflerle, kolay okunur şekilde yazı yazın. Hastalığın seyri ilerledikçe bazı demans hastalarında mesane ve/veya bağırsak kontrolünde güçlükler yaşanır. İdrar veya dışkı kaçırmak hasta için de yakını için de zor bir durumdur. Bu sırada öfkelendiğinizi belli etmemeye çalışın. İleri dönemlerde bez kullanımı işinizi kolaylaştırabilir. Demans hastaları uyku problemleri, gece huzursuzlukları yaşayabilirler, geceleri kafa karışıklıkları artabilir. Hastalık süresince hayaller görme, olmayan olaylara inanma gibi belirtiler olabilir. Endişelenmeyin; uyku bozukluklarına, hayallere ve hırçınlıklara ilaçlar ile başarılı bir şekilde müdahale edilebilir. Hastanızın her zaman üzerinde taşıyacağı künyesinde kimlik ve acil durumlarda aranacak kişilerin telefonlarının olması güvenlik açısından önemlidir” şeklinde konuştu.