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09 Ağustos 2018 17:52

Amadeus Türkiye Ülke Müdürlüğü’ne Mahir Yanık getirildi

Küresel seyahat endüstrisi için ileri teknoloji çözümlerinin önde gelen sağlayıcısı Amadeus’un Türkiye Ülke Müdürlüğü görevine Mahir Yanık atandı.

Amadeus Türkiye Ülke Müdürlüğü’ne Mahir Yanık getirildi

09 Ağustos 2018 17:52


5 yıldır farklı pozisyonlarda görev aldıktan sonra Türkiye Ülke Müdürlüğü görevine atanan Yanık, yeni görevinin Amadeus’un dünya çapındaki organizasyonel gelişiminin bir parçası olduğunu belirterek, “Organizasyonel gelişimimiz, her bir müşteri grubuna özel çözüm ve hizmetin sunumunda hız ve çeviklik kazanmamızı sağlayacak. Her müşteri grubu için o gruba özel yapılandırdığımız satış ve uygulama ekipleri, müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik portföyümüzdeki ürün ve hizmetleri kısa sürede devreye alarak etkin çözüm sağlayacaklar. Yeni çalışma sistemimiz, var olan çözümlerin uygulanmasının ötesinde gerektiğinde müşteri grubunun ihtiyaçları çerçevesinde yeni çözümlerin de hızla geliştirilmesini mümkün kılıyor. Yüksek teknolojiye dayalı inovatif öncü çözümlerimiz ve kaliteli hizmet anlayışımız, müşterilerimize sunmaya devam edeceğimiz en önemli değerler arasında yer alıyor” diye konuştu.




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