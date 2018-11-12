Amatör balıkçılar hünerlerini sergiledi

Balıkseverler, bahar havasında güneşli bir günün tadını çıkarmak için Beylikdüzü Gürpınar Sahili'nde düzenlenen Geleneksel Olta Balıkçılığı Yarışması'nda hünerlerini sergiledi.

Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve Gürpınar Olta Balıkçıları Derneği işbirliği ile bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Geleneksel Olta Balıkçılığı Yarışması başladı. “Beylikdüzü denizle buluşuyor” sloganıyla düzenlenen yarışmada amatör balıkçılar iki kategoride yarıştı. Yarışmada gün batımı eşliğinde balık tutan amatör balıkçılar, aynı zamanda güneşin de tadını çıkardı. Yemli ve Hedef Vurma dallarında yarışan balıkçılar birinci olabilmek için kıyasıya yarıştı. Yarışmada dereceye giren balıkçılara ödülleri Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından takdim edildi. Hedef Vurma kategorisinde ise 90 puanla Ali Dağ isimli amatör balıkçı birinci oldu.

“Sahilde çok özel bir iskele kavramıyla bütünleşen sahil planı yaptık”

Beylikdüzü'ne kazandırmayı planladığı projeden bahseden Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Ne kadar güzel topraklarda yaşadığımızı hissetmek için çok fazla söze gerek yok. Biz Beylikdüzü halkının görev süremiz içerisinde denizle bağ kurmasını çok önemsedik. Sahilde çok özel bir iskele kavramıyla bütünleşen sahil planı yaptık. Yaşam Vadisi'nin Kavaklıdere'si ile buluştuğu alanla Marina arasında yaklaşık 2 kilometrelik aksta insanın bisikletiyle, yaya olarak, koşarak denizi tadacağı, aynı zamanda denize girebileceği ve iskelelerden balık tutabileceği bir tasarımı gerçekleştirdik” dedi.

“60 kişinin arasında birinci oldum”

90 puanla yarışmayı birinci tamamlayan Ali Dağ, “Beklemediğim bir birincilik oldu. Şoktayım çünkü arabayı parkettim, geç kalmıştım. Arabadan indim, ismim okundu. 60 kişinin arasında birinci oldum” şeklinde konuştu.