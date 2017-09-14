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14 Eylül 2017 13:11

Amatör kulüp oyuncularına yeni kurallar semineri

Başakşehir ilçe genelindeki amatör kulüp oyuncuları ve antrenörlere değişen futbol kuralları anlatıldı.

Amatör kulüp oyuncularına yeni kurallar semineri

14 Eylül 2017 13:11

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) eğitmenleri ve hakemleri eşliğinde verilen seminerde değişen kurallar video görüntüleriyle tek tek izah edildi.


Başakşehir Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen seminer, TFF Eğitmeni, İl Hakem Kurulu Üyesi Murat Şahin tarafından verildi.


Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programın açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü Şefi Ayhan Boztepe, eğitimlerin devam edeceğini belirterek, “Bu sene ilk defa gerçekleştirdiğimiz bu eğitim önümüzdeki yıllarda daha geliştirilerek devam edecek. Futbolun kuralları çok geniş ve değişiyor, bu eğitimler sayesinde oyunun kurallarını daha kapsamlı öğrenmiş olacaksınız” dedi.


TFF Eğitmeni, İl Hakem Kurulu Üyesi Murat Şahin yaptığı interaktif sunumda değişen futbol oyun kurallarını video görüntüleri eşliğinde anlattı. Katılımcıların sorularını da yanıtlayarak bariz gol şansının engellenmesi, elle oynama ve mücadeleler konu başlığında maç videoları üzerinden bir sunum gerçekleştirdi.




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