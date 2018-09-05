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05 Eylül 2018 14:13

Ambalaj atıkları okullara yazıcı olarak dönüştürüldü

Avcılar Belediyesi, Anaokulu öğrencilerinin topladıkları ambalajlar atıklarını, yazıcı olarak geri dönüştürdü.

Ambalaj atıkları okullara yazıcı olarak dönüştürüldü

05 Eylül 2018 14:13


Çevre hassasiyeti konularında çalışmalarını sürdüren Avcılar Belediyesi’nin bu haftaki misafirleri anaokulu öğrencileri oldu. Geri dönüşüm projesi kapsamında minikler topladıkları ambalaj atıklarını Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne teslim ederek karşılığında okullarına yazıcı aldı. Ziyaret esnasında Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli geri dönüşüm ve çevre bilincinin önemi hakkında minikleri bizzat bilgilendirdi.


Avcılar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü; öğrencilerde farkındalık oluşturmak amacıyla ambalaj atıkları karşılığında temel okul ihtiyaçlarını karşılıyor. Çevre bilinci ile ilgili okullara her yıl yeni bir proje hazırlayarak, düzenli olarak eğitimler veriliyor.



Doğa ile dost belediyecilik


Başkan Handan Toprak Benli, "Çocuklarımız,yaptığımız geri dönüşüm projeleriyle uygulamalı olarak çevre bilincini Avcılar’da öğreniyorlar. Doğanın değerlerine ve çevresine sahip çıkacak gençler yetiştirmek bizim görevlerimizin başında geliyor. Öğrencilerimizi geri dönüşüm çalışmalarımıza yaptıkları büyük katkı için teşekkür etmek üzere ağırladık. Cıvıl cıvıl ziyaretçilerimizle belediye binamız şenlendi, yetiştirdiğimiz bu güzel, duyarlı çocuklarla da geleceğimiz şenlenecek" dedi.




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