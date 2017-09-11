Ambalaj sektörü 407 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi

Ambalaj sektörü, 2017’nin ilk altı ayında ithalatını bir önceki yılın aynı dönemine göre değer olarak yüzde 8 azaltmayı başararak 407 milyon dolarlık dış ticaret fazlası verdi. Ambalaj sektörünün ihracatı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre miktar olarak yüzde 7 arttı.

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD), 2017 ilk yarı ihracat-ithalat değerlendirme raporunu açıkladı. Rapora göre, 2016 yılının ilk 6 ayında 984 bin 134 ton olan ambalaj ihracatı, 2017’nin ilk 6 ayında 1 milyon 51 bin 713 ton olarak gerçekleşerek miktar olarak yüzde 7 artış gösterdi. İthalat rakamlarına bakıldığında, 2016 yılının ilk 6 ayında 897 bin 935 ton olan ambalaj ithalatı, 2017 yılının ilk 6 ayında 844 bin 916 ton olarak gerçekleşti. Değer bazında ise ambalaj ithalatı 1 milyar 692 milyon 662 bin dolardan, 1 milyar 565 milyon 574 bin dolara geriledi. Türkiye ambalaj sektörünün toplam ithalatı bir önceki yıla göre miktar olarak yüzde 6, değer olarak ise yüzde 8 azaldı.

En fazla ihracat Almanya’ya yapıldı

Ambalaj türüne göre ihracat rakamlarına bakıldığında yüzde 65’lik payla ilk sırada yer alan plastik ambalajları, yüzde 24’lik payla kağıt/karton ambalajlar takip etti. Metal ambalajlar ise ihracatta yüzde 9 pay ile üçüncü sırada yer aldı. 2017 yılının ilk 6 ayında değer bazında en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke ise Almanya, Irak, İngiltere, İsrail, Fransa, İran, İtalya, Hollanda, ABD ve Bulgaristan oldu. Bu yılın ilk 6 ayında en fazla ambalaj ithalatı yapılan ilk 10 ülke ise Almanya, Çin, İtalya, ABD, Güney Kore, Fransa, İngiltere, Finlandiya, İspanya ve Belçika şeklinde sıralandı. Ambalaj türüne göre değer olarak genel toplamlara bakıldığında plastik ambalaj ithalatı oranı yüzde 57, kağıt/karton ambalaj ithalat oranı ise yüzde 34 oldu.

İlk yarı sonuçlarını değerlendiren Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, Türkiye ambalaj sektörü inovatif ve katma değerli ürünlerle dünya pazarlarındaki gücünü artırmaya devam ettiğini belirterek, “Artan rekabet gücümüzün etkisiyle Avrupa Birliği ülkeleri, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Kafkaslar ve Balkanlar olmak üzere 180’den fazla ülkeye ihracat yapıyor ve yeni pazarlar kazanmaya devam ediyoruz. Sektör olarak 2023 hedefimiz 30 milyar dolarlık pazar büyüklüğü ve 10 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak.. 2017 ilk yarı sonuçları da bu hedefimize ulaşacağımıza inancımızı artırıyor” ifadelerini kullandı.