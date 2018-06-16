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16 Haziran 2018 13:29

Ambalaj sektörü büyüyor

Ambalaj sektörü giderek güçleniyor.

Ambalaj sektörü büyüyor

16 Haziran 2018 13:29


Ambalaj üreticisi Sarten, İSO ilk 500 listesinde bu yıl 111’inci sırada yer aldı. 2016 yılında İSO 500 listesinde 112’nci sırada yer alan firma, bu yıl bir basamak yükselerek 111’nci sırada yer buldu. CEO Zeki Sarıbekir, “Türkiye’de sanayi faaliyet alanındaki en büyük kuruluşların belirlenmesine yönelik yapılan İSO 500 listesinde 111’inci sırada yer almaktan dolayı gurur duyuyoruz. Yaptığımız önemli yatırımlar ve ihracatta yakaladığımız başarı listede yer almamızı sağladı. Listede yakın zamanda daha yukarı basamaklara çıkmak için çalışmalarımızı tüm gayretimizle sürdüreceğiz” dedi.


Dünyada 80’in üzerinde ülkeye ambalaj ihraç ettiklerini belirten Sarıbekir, “Bugün, Türkiye’de bulunan fabrikalarımızdan dünyanın dört bir yanına ihracat gerçekleştiriyoruz. Üretimimizin yüzde 27’sini ihraç ediyoruz. 2017’de 90 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. 2018 ihracat hedefimiz ise 100 milyon dolar” diye konuştu.




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