Ambalaj tasarımının yıldız öğrencileri

Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2018’in sonuçları belli oldu. Öğrenciler, ödüllerine 31 Ekim 2018 tarihinde Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı açılış kokteylinde yapılacak törende kavuşacak. Para ödülünün yanı sıra ilk üçe giren öğrenciler, öğrenim hayatları boyunca burs da kazanacak.

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) ve Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı organizatörü Reed TÜYAP işbirliği ile düzenlenen Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması’nda, seçici kurul, başvuran 85 projeyi not vererek değerlendirdi. Birincilik, ikincilik, üçüncülük, mansiyon ve sertifika sıralaması ise 31 Ekim 2018 tarihinde her yıl düzenlenen Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı açılış kokteylinde yapılacak törende açıklanacak ve projeler fuar boyunca fuar alanında sergilenecek. Yarışmada ilk üç sırayı paylaşan finalistlere para ödülünün yanı sıra öğrenim hayatları boyunca burs da verilecek.

ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, bu yıl 14’üncüsü gerçekleştirilen Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması’nda başarılı olan öğrencilerin hayallerini tasarımlarına yansıttıklarını söyledi. Sarıbekir, şöyle devam etti: "Ortaya çıkan ambalajın tasarımı, en az içinde bulundurduğu ürün kadar önem taşır ve ürüne değer katar. Günlük yaşantımızdaki yeri göz önünde bulundurulduğunda, ambalajların duygusal çekiciliğe sahip tasarım ürünleri olduğunu söyleyebiliriz. Yarışmaya katılan tüm gençlere önerim, hedeflerine inanmaları ve hayallerini gerçekleştirmek için çok çalışmaları olacak. Yarışmamızda başarılı olan öğrencilerimiz, uluslararası yarışmalara katılıp Türkiye’yi temsil etme fırsatı ve öğrenim hayatları boyunca burs fırsatı da elde etmiş oluyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da öğrencilerimizin uluslararası yarışmalardan başarıyla döneceğini düşünüyorum. Öğrencilerimiz başarılı oldukça Avrasya’nın ambalaj merkezi olma hedefimize daha çok yaklaşacağız”.