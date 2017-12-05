İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Ambarlı Limanında dört konteyner dolusu piyasa değeri 765 bin 109 TL olan 1011 kutu dolusu muhtelif oyuncak ile 453 kutu dolusu plastik çerçeve ele geçirdi. ele geçirilen oyuncaklar incelenmek üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Laboratuvar Müdürlüğüne getirildi. Laboratuvarda yapılan incelemelerde, oyuncaklarda yasaklı bir çok maddeye rastlanıldığı öğrenildi.

İstanbul Laboratuvarlar Müdürü, “Mehmet Kırbıyık, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 640 sayılı teşkilat ve görevleri hakkındaki kanun hükmündeki kararname ile piyasa denetimi ve gözetimi kapsamındaki eşyaların analizleri bakanlığımızın ukdesindedir. Bakanlığımızın bu vesile ile hem tüketicinin ekonomik açıdan, hem de güvenlik açısından bunları üstlenmiş bulunmakta. Bakanlığımızın ilgili birimlerinden, Gümrük Müdürlüğünden kaçakçılık ve istihbarat muhafaza müdürlüklerinden gönderilen analizler Laboratuvar müdürlüğümüzde yapılmaktadır” dedi.

“Bazı eşyalar, incelendiğinde içinde yasaklı maddeler olduğunu tespit ettik”

Mehmet Çopuroğlu, “Laboratuvarımıza üst birimler tarafından gönderilen bazı eşyalar, incelendiğinde içinde bazı yasaklı maddeler olduğunu tespit ettik. Biz laboratuvarımızda temel olarak üç farklı tip analiz yapıyoruz. Azo boyalar tespiti, ağır metal tespiti ve fitalat denilen maddelerin tespiti. Bunların hepsinin ayrı ayrı insan vücuduna zararları var. Biz bunların yasal olarak izin verilen limitlerin üstünde olanları tespit edip bize bu eşyaları gönderen birimlere haber veriyoruz onlarda gerekli işlemleri yapıyorlar” diye konuştu.

“Kısırlık yapma riski taşıyan bazı yasaklı parçaların olduğunu tespit ettik”

Oyuncakların içinde bulunan maddeden kaynaklı olarak kısırlık yapma riski olduğunu söyleyen Çopuroğlu,“Bazı maddeler incelendiğinde az önce bahsettiğim fitalat ve insanda uzun vadede kısırlık yapma riski taşıyan bazı yasaklı parçaların olduğunu tespit ettik. Bazı başka parçalarda renk vermek amacıyla kullanılan ve kansorojen olma riski olan maddelerin varlığına baktık. Onun dışında çok çeşitli numunelerde ağır metal analizi yaptık. Bunların belli başlı metallerin insan vücudunda yaptığı risklerden dolayı yasal olarak izin verilen limitlerin üstünde olup olmadığını tespit ettik. Bütün bunları rapor edip üst birimlerimizin gerekli yasal işlemleri yapmaları için haberdar ettik” şeklinde konuştu.

"Biz bu maddelerde daha çok fitalat dediğimiz maddeye rastladık” diyen Çopuroğlu, “Bunlarda insanda uzun vadede kısırlık yapma riski taşıdığı için bunların piyasaya sürülmesi söz konusu olmayacağı için bunlar piyasadan toplanacak” dedi.