Ambulansa yol vermek isterken refüje çıktı: 1’i hamile kadın 2 yaralı

Kazada minibüste bulunan biri hamile kadın 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yenibosna Ahmet Taner Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre, M.Emin Aksoy adlı minibüs sürücüsü, yolda ilerleyen bir ambulansa yol vermek istedi. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden Aksoy, refüje çıkarak durabildi. Araç refüjdeki bir trafik levhasına da çarptı. Kazada biri Lübnan asıllı hamile kadın olmak üzere 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Lübnan asıllı hamile kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatılırken, kısa süreliğine kapanan trafik aracın çekici ile kaldırılmasıyla normale döndü.