Ambulansla hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç sürücüsü ve ambulansta görevli sağlık personeli yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Şişli Darülaceze Caddesi ile Aslangazi Caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta almaya giden ambulansla 01 BJC 75 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç sürücüsüyle ambulansta görevli bir sağlık memuru yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.