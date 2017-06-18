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18 Haziran 2017 11:41

Ameliyatsız estetik ile gözlerinizi gençleştirin

Göz Hastalıkları Uzmanı Op.

Ameliyatsız estetik ile gözlerinizi gençleştirin

18 Haziran 2017 11:41

Dr. Şeyda Atabay, göz çevresini gençleştirme amaçlı göz ve göz çevresinde yapılacak pek çok tedavinin mevcut olduğunu ifade ederek, “Bu tedaviler içinde ameliyatsız estetik son günlerde özellikle ilgi çekmektedir” dedi.


Yoğun çalışan ve tedaviler için çok fazla zaman harcamak ve iyileşme için çok beklemek istemeyen hastaların özellikle ameliyatsız işlemleri tercih ettiğini kaydeden Dr. Şeyda Atabay, “Ayrıca ameliyat korkusu olan hastalarımız da ameliyatsız müdahaleleri tercih eden diğer bir hasta grubumuzdur. Genelde tek seansta çözüm olabilen uygulamalarda hastanın durumuna ve hastalık düzeyine göre seans sayıları değişebilmektedir. Göz çevresinde ameliyatsız tedavi uygulanabilen durumlar olarak göz çevresi kırışıklığı, gözaltı torbaları, gözaltı morlukları, kaş düşüklüğü gibi hastalıklar sayılabilmektedir. Hastalarımız genelde öğle arasında ya da iş çıkışı bize gelerek tedavisini uygulatabilmektedir. Tedavi sonrasında hiçbir sorun olmadan işine ve hayatına kaldığı yerden devam edebilmektedir” diye konuştu.


Op. Dr. Atabay, göz çevresine yapılacak her girişimden önce göz sağlığı hakkında uygulanacak yöntemin göze uygunluğunun bir göz hekimi tarafından ayrıntılı şekilde değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Gözlerimiz dünyaya açılan penceredir, göz sağlığı tüm beden sağlığı ile direkt olarak ilgilidir” dedi.




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