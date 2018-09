American Express İstanbul Challenger'ın basın toplantısı gerçekleştirildi

kez Tenis Eskrim Dağcılık (TED) Spor Kulübü'nde 8-16 Eylül tarihlerinde düzenleniyor. Organizasyonun basın toplantısında konuşan TED Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Prof Dr. Mehmet Tınaz, her türlü ekonomik soruna rağmen bu turnuvayı gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Tenis Eksrim Dağcılık Spor Kulübü'nde 70.'si düzenlenen ve Türkiye'deki en eski tenis turnuvası olan American Express İstanbul Challenger'in basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda TED Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz, supervisor Carmelo di Dio, turnuva direktörü Melis Yafe ve tenisçi Cem İlkel hazır bulundu. TED Spor Kulübü'nde gerçekleşen toplantıda, turnuvaya ait bilgiler aktarıldı. 8 Eylül'de başlayan bu turnuva 16 Eylül'de son bulacak.

Prof. Dr. Mehmet Tınaz: “Tüm ekonomik zorluklara rağmen bu turnuvayı başarmanın gururunu yaşıyoruz”

Sözlerine toplantıya gelen misafirlere teşekkür ederek başlayan Tınaz, “Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü bu sene de bu Challenger turnuvasını organize etmenin gururunu yaşıyor. Tarihçesine baktığımız zaman 70 yıldır biz bu organizasyonu yapıyoruz. Ama Challenger programında 1991 yılından beri bu turnuvayı gerçekleştiriyoruz. Bu turnuva tek challenger'dı, 2015'te bu sayı sayı ülkemizde 6'ya çıktı lakin şu an kulübümüzün organize ettiği challenger turnuvası yoluna tek devam ediyor. Tüm ekonomik zorluklarla bu turnuvayı başarmanın gururunu yaşadığımızı söylemek istiyorum. Tüm arkadaşlara ve sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Oyuncularımıza başarılar diliyorum. Hem Cem'in hem Altun'un iyi netice alarak yıllardır beklediğimiz bir Türk oyuncunun final oynamasını bu turnuvada sağlayacaklarını umuyorum” ifadelerini kullandı.

“Turnuvanın devam edeceğini umuyorum”

Ödülün dolar üzerinden verilmesinin zorlukları ve turnuvaya önümüzdeki yıllarda devam edip edilmeyeceği yönündeki soruya cevap veren Tınaz, “Tabi ki her türlü risk var ama devam edeceğimizi umuyorum. Biz anlaşmalarımızı aralık ayında yapıyoruz. Sponsorların verdiği paralar aralık ayında kasamıza giriyor. Şansımız bu sene şu ki aralık ayında elimizdeki parayı dolara çevirmiştik ve turnuvanın parasını kulüp olarak kenara ayırmıştık. Bu sene turnuva parasını aralık ayının döviz kuru fiyatından gerçekleştirmiş olduk. Yoksa böyle bir turnuvanın maliyeti 900 bin TL'yi buluyor şu anda. Hakem paraları çeşitli masraflarıyla onun için seneye sponsorlarımıza sormak lazım bunu. Devam edeceklerini umuyorum" dedi.

Turnuva Direktörü Melis Yafe: “Sponsorlarımız olmasa böyle bir turnuva zor olurdu”

Turnuva Direktörü Melis Yafe, turnuvaya bu sene hava muhalefeti ile başladıklarını ifade ederek, "Yaz ayımız güneşli ve nemli havalardan sonra yağmurlu ve fırtınalı günlerle devam ediyor ama çok güzel organize oldu. Hiçbir oyuncuyu mağdur etmeden maçlarımıza ve antrenmanlara zamanında başlayabildik. Bunun için ben Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü personeline çok teşekkür ediyorum. Bütün kriz anlarını hep beraber güzel çözdük. Onlarda bu zincirin önemli bir halkası. Bütün sponsorlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Onlar olmasa böyle bir organizasyon çok zor olurdu. Bunun dışında burada oyuncularımız var, turnuva başlamadan bir hafta öncesinden beri bu organizasyonda bizlere çok yardımcı oldular. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Bu turnuva için desteklerini esirgemeyen başta başkanımız Mehmet Bey'e ve tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Supervisor Camelo di Dio: "Yağmurdan dolayı zor günler geçiriyoruz"

İstanbul'a 10 yıl önce geldiğini belirten Camelo, “Dönem içerisinde bu kulüpte olan gelişmeler karşısında çok şaşırdım. Başkanımıza ve turnuva direktörüne teşekkür ediyorum. Bu güzel organizasyon için zor günler geçiyoruz. Yağmurdan dolayı önemli olan maçları zamanında başlatmak kimseyi mağdur durumda bırakmamaya çalışıyoruz. Bütün personele ve çalışan herkese teşekkür ediyorum. Bu sene bir şanssızlık yaşadık. İlk katılım listesinden 6 sporcu başka bir turnuva için geri çekilmek zorunda kaldı ama yine de iyi bir katılımımız var. Kurala göre 1 hafta arayla 2 turnuva oynanmadığı için bazı oyuncular çekildi. ETP turnuvasının çok önemli bir parçası burası önümüzdeki yıl puan toplamak açısından da çok önem taşıyor” açıklamasını yaptı.

Cem İlkel: “Güzel bir gösteri sunabilmek için elimizden geleni yapacağız”

Milli tenisçi Cem İlkel ise, “Tenisçi olmanın hem en güzel hem de en zorlu yanlarından biri çantanızı alıp her hafta farklı bir turnuvaya gitmek. Ama bunun yanında her hafta farklı kortlardasınız, her hafta tek başınasınız ve her hafta farklı şeylere alışmak zorundasınız. Bundan sonra İstanbul'da bir challenger'a gelince evimizde oynayacağız, sevdiğimiz insanların önünde, sevdiğimiz bir kulüpte. Tabi bu bizim için bir panayır havasında oluyor. Böyle bir organizasyonun olmasında emek veren, başkanımıza, turnuva direktörümüze ve sponsorlarımıza çok teşekkür ederim. Onlara en güzel gösteriyi sunabilmek için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.