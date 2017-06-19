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19 Haziran 2017 14:28

Amerika’da kurulan Türk şirketlerinin sayısı, son 1 yılda yüzde 150 arttı

Amerika’da kurulan Türk şirketlerinin sayısı, start-upların daha fazla yatırım almaya başlaması ve online ödeme sistemi PayPal’ın Türkiye’deki faaliyetlerini durdurmasıyla birlikte, son 1 yılda yüzde 150 arttı.

Amerika’da kurulan Türk şirketlerinin sayısı, son 1 yılda yüzde 150 arttı

19 Haziran 2017 14:28


Yurt dışında kurulan Türk şirketlerinin sayısı giderek artıyor. Amerika, yatırımcılara büyük kolaylıklar sunan ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. Yalnız 2017’de AmerikadaSirket.com aracılığıyla kurulan şirketlerin sayısı 200’ü aştı. En fazla 9 iş gününde Amerika’da şirket kurulabiliyor. Kuruluş işlemlerinin maliyeti ise 295 dolardan (yaklaşık bin TL) başlıyor.


Dünyanın en büyük ekonomisi Amerika, 318 milyondan fazla nüfusuyla, ülkede iş yapmak isteyen herkese geniş olanaklar sunuyor. Ülkenin herhangi bir eyaletinde şirket kuranlar, hızla iş ağını genişleterek sunulan çeşitli avantajlardan faydalanabiliyor. Yatırımcıların en çok tercih ettiği eyaletlerin başında Delaware ve Florida geliyor. Özellikle Delaware’de şirket kurmayı düşünenler; işletme ve kapama süreçleri de dahil olmak üzere, birçok kolaylıktan yararlanıyor. Dünyanın en güçlü şirketler hukukuna sahip Delaware’de, şirketler ve sahiplerine yönelik yasal koruma koşulları dikkat çekiyor.



ABD’deki şirketlerin yarısından fazlasının merkezi Delaware’de


Fortune 500 şirketlerinin yüzde 63’ünün ve Amerika’daki şirketlerin yüzde 50’sinden fazlasının merkezinin Delaware’de olduğunun altını çizen Social Enterprises’in Türkiye Yöneticisi Fatih Pekar, "Delaware eyaletinde tek bir kişi, şirketteki tüm pozisyonları tek başına yönetebiliyor. Diğer pek çok ülkenin aksine, bu eyalette şirket kurabilmek için banka hesabında bulunması gereken bir alt para limiti yok. Merkezi aynı eyalette bulunan iki şirket arasındaki işlerde; gelir, satış ve stopaj gibi vergiler talep edilmiyor. Şirket yöneticileri, hisselerini dilediği fiyattan satışa çıkarabiliyor. Ayrıca şirketi kurmak için şahsen orada bulunup başvuruda bulunulması bile gerekmiyor. Bu işlemlerin tamamı, delawaresirket.com aracılığıyla yapılabiliyor" dedi.




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