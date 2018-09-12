Amerika'da yüksek öğrenimde Trump etkisi devam ediyor

ABD'ye eğitim için giden öğrenci sayısı Trump'ın seçilmesi sonrası düşüyor.

Amerika'da Uluslararası Eğitim Enstitüsü'nün yapmış olduğu bir araştırmaya göre ülkeye eğitim almaya giden uluslararası öğrenci sayısı özellikle 2017 yılından itibaren ile giderek azalmakta. Bunda Amerikan Başkanı Trump'ın yabancı vizelerine yönelik izlediği politikanın büyük etkisi mevcut. New York Times'ın yazdığına göre Trump'ın göçmen yasaları ile ilgili saldırgan tavrı ülkeye deniz aşırı ülkelerden gelen yetenekli öğrencilerin önünü kesmekte ve hem ekonomik hem de akademik açıdan ülkeyi zayıflatmakta. Öyle ki ülkedeki yüksek öğrenim kurumlarının tamamına yakını bu politikalardan şikâyet etmekte.

Geçen yıllarda her yıl ortalama 175 bin öğrenci eğitimini bitirdikten sonra OPT (optional practical training) olarak bilinen staj programından faydalanmaktaydı. Ancak, başkanlık seçimlerinden sonra bu sayı yüzde 3 geriledi. Öte yandan, önceki yıllarda ülke bütçesine yıllık 39 milyar dolar katkı sağlayan orta ölçekli okullar da bulundukları durumdan memnun olmadıkları kaydedildi.

Öğrenciler alternatif olarak Kanada'yı tercih ediyor

Uluslararası Eğitim Enstitüsü Başkanı Allan E. Goodman öğrencilerin bu politikaların etkisiyle Amerika'ya alternatif olarak Kanada, İngiltere ve Avustralya'yı tercih ettiklerine işaret etti.

Nafsa Halkla İlişkiler Müdürü Jill Welch ise “Bunların kamu güvenliğini artırmaya yönelik olduğu aşikâr; ancak hükumet danışmanları akademik yeteneklere kapıları kapatıcı politikalar peşinde koşuyor. Bunlar, Amerika Birleşik Devletlerini yetenekli uluslararası öğrencilere ve akademisyenlere daha az cazip hale getirecek politikalar” diye ekledi.

Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları Direktörü Rahmi Mesud Yılmaz ise konu ile ilgili değerlendirmesinde, “Elbette Türk öğrenciler de mevcut durumu göz önünde bulundurarak Kanada, İngiltere/İrlanda ve Avustralya'daki üniversitelere yönelmeye başladılar. Özellikle, geçtiğimiz yıllardan beri yurtdışı eğitim konusunda Amerika'nın en büyük alternatifi olarak görülen Kanada, o bölgede eğitim almak isteyen öğrencilerin tercihlerinde birinci sırada. Bu durum aynı zamanda Kanada'nın yurtdışı eğitimde daha büyük ataklar yapmasına ve eğitim ağlarını genişletmesine de yol açtı. Biz de bunun bir sonucu olarak 11-18 Ekim'de düzenleyeceğimiz Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları'nda Kanada'dan çok daha fazla üniversite ve dil okulunu Türk öğrencilerle buluşturmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yabancı okulların Türkiye'ye güveni devam ediyor”

Yılmaz, ayrıca Türkiye'deki fuarlara gelen yabancı üniversite ve diğer okulların sayısında herhangi bir azalma olmadığını ve yabancı ilgisinin artarak devam ettiğini beliterek, “Türkiye'den yurtdışına lise ve yüksek öğrenim için giden öğrenci sayısında devalüasyona rağmen önemli bir azalma yok” şeklinde konuştu.