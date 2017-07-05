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05 Temmuz 2017 12:31

Amerikalı yetkililer Atatürk Havalimanı’nda denetleme yaptı

ABD uçuşlarında uygulanan elektronik cihaz yasağının kalkmasının ardından Atatürk Havalimanı’na gelen Amerikalı bir heyet yetkililerden bilgi alarak denetleme yaptı.

Amerikalı yetkililer Atatürk Havalimanı’nda denetleme yaptı

05 Temmuz 2017 12:31


ABD uçuşlarında uygulanan elektronik cihaz yasağı bugün itibariyle kalktı. Yasağın kalkmasının ardından ilk kez bu sabah 07.00’da THY’nın TK 03 sefer sayılı New York yolcuları uçağa elektronik eşyalarıyla bindi.


Sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı’na gelen 2 kişilik Amerikalı heyet, Amerika uçuşlarının yapıldığı noktalarda denetlemelerde bulundu. Sık sık not alan yetkililer zaman zamanda kapılarda görevli güvenlik görevlilerini çağırarak bilgiler aldı. İlk önce Los Angeles, ardından New York ve Miami kapılarını denetleyen yetkililer güvenlik önlemleri ile ilgili bilgi aldı. Amerikalı heyete Türk Hava Yolları yetkilileri ve havalimanı yetkilileri eşlik etti.



Öte yandan, daha önce getirilen vücut tarayıcılar Atatürk Havalimanı’na getirilmeye başlandı. Yaklaşık on tane alınan vücut tarayıcı pasaport bankolarının arkasında bulunan güvenlik noktasına monte ediliyor.




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