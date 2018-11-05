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Ampute Futbol Milli Takımı, dünya ikincisi oldu

Türkiye Futbol Federasyonu’nun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında desteklediği, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde ve Turkcell sponsorluğundaki Ampute Milli Takımımız, Dünya Kupası’nda ikinci oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında desteklediği, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde ve Turkcell sponsorluğundaki Ampute Milli Takımımız, Dünya Kupası'nda ikinci oldu.


Milli Takım, Meksika'nın San Juan de los Lagos kentinde düzenlenen Dünya Kupası'nın finalinde Angola ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 sona erdi.


Penaltı atışlarında Barış Telli, Muhammet Yeğen, Fatih Şentürk ve Rahmi Özcan penaltıları gole çevirirken, son penaltıda Osman Çakmak'ın atışını kaleci kurtardı. Angola son penaltıyı gole çevirerek, karşılaşmadan 5-4 galip ayrıldı ve dünya şampiyonu oldu.

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