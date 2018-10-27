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Ampute Milli Futbol Takımı Dünya Kupası'nda ilk maçına çıkıyor

Turkcell’in ana sponsorluğundaki Türkiye Ampute Futbol Takımı, WAFF 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası’nda sahne alıyor.

Turkcell'in ana sponsorluğundaki Türkiye Ampute Futbol Takımı, WAFF 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda sahne alıyor. 4 Kasım'daki final maçıyla noktalanacak turnuvada F Grubu'nda yer alan Milliler'in ilk rakibi Kenya olacak.


Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, Dünya Ampute Futbol Federasyonu tarafından (WAFF) Meksika'da düzenlenen 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda ilk maçına çıkıyor. Turnuvaya Avrupa şampiyonu unvanı ile gelen ay-yıldızlılar, F Grubu'nda Kenya, Liberya ve ABD ile karşı karşıya gelecek. Bu yıl 15.'si düzenlenen Dünya Kupası'nda millilerin ilk rakibi ise Kenya olacak. Mücadele 29 Ekim Pazartesi sabah saat 02.00'de başlayacak.



24 ülke katılıyor


San Juan de los Lagos kentinde düzenlenen WAFF 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda 6 grupta dörder takım mücadele edecek. Toplam 24 ülkenin katıldığı kupada final maçı 4 Kasım Pazar günü oynanacak.



F Grubu fikstürü:


29 Ekim Pazartesi


02:00 TÜRKİYE - Kenya



30 Ekim Salı


04:00 TÜRKİYE - Liberya



31 Ekim Çarşamba


03:00 TÜRKİYE - ABD

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