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Ampute Milli Takımı, yarı finalde

Ampute Milli Takımı, Dünya Kupası çeyrek final maçında son Dünya Şampiyonu Rusya’yı 5-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Ampute Milli Takımı, Dünya Kupası çeyrek final maçında son Dünya Şampiyonu Rusya'yı 5-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.


Meksika'nın San Juan de los Lagos kentinde devam eden şampiyonada F Grubu'nda Kenya'yı 4-1, Liberya'yı 3-0 hükmen, ABD'yi 5-1, 2. Tur'da İrlanda'yı 4-0 mağlup eden millerin Rusya müsabakasındaki gollerini Barış Telli, Muhammet Yeğen, Şeyhmus Erdinç, Serkan Dereli ve Rahmi Özcan kaydetti.


Milli Takım, yarı finalde 4 Kasım 2018 Pazar günü TSİ 05.00'de ev sahibi Meksika ile karşılaşacak.

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