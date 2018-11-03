Ampute Milli Takımı, yarı finalde

Ampute Milli Takımı, Dünya Kupası çeyrek final maçında son Dünya Şampiyonu Rusya'yı 5-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Meksika'nın San Juan de los Lagos kentinde devam eden şampiyonada F Grubu'nda Kenya'yı 4-1, Liberya'yı 3-0 hükmen, ABD'yi 5-1, 2. Tur'da İrlanda'yı 4-0 mağlup eden millerin Rusya müsabakasındaki gollerini Barış Telli, Muhammet Yeğen, Şeyhmus Erdinç, Serkan Dereli ve Rahmi Özcan kaydetti.

Milli Takım, yarı finalde 4 Kasım 2018 Pazar günü TSİ 05.00'de ev sahibi Meksika ile karşılaşacak.