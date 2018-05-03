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03 Mayıs 2018 14:51

Anadolu Adalet Sarayı’nda yangın paniği

Kartal’da bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’nın bahçesindeki bir otomobilde yangın çıktı.

Anadolu Adalet Sarayı’nda yangın paniği

03 Mayıs 2018 14:51

Yangına polis ekipleri, adliyede tedbir amaçlı bekleyen TOMA ile müdahale etti.


Kartal’da bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’nın bahçesinde park halinde bulunan bir otomobilde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı öğrenilen yangına, adliyenin bahçesinde tedbir amaçlı bulunan Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile müdahale edildi. TOMA’dan araca su sıkan polis ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Bu sırada olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yanan otomobilde soğutma çalışmaları gerçekleştirdi.




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