Anadolu Adliye’sinde Adli Yıl açılış töreni yapıldı

Törende konuşan Başsavcı İsmail Uçar, “Anadolu Adliyesi olarak yeni yargı yılı içerisinde hem adaleti tecelli ettirmeye hem de bu isabetli kararları alırken hızlı davranmaya gayret edeceğiz. Zira geciken adalet, adalet değildir” dedi.

Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’nda yeni adli yılın açılış töreni gerçekleştirildi. D Blok’ta bulunan Şehit Hakan Kılıç Konferans Salonu’nda düzenlenen törene Anadolu Adalet Sarayı Başsavcısı İsmail Uçar, Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Başsavcıvekilleri, hakim ve savcılar ile çok sayıda adliye personeli katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Başsavcı İsmail Uçar yaptığı konuşmasında, “2018-2019 adli yılı açılış programı için bu salonda toplanmış bulunuyoruz. 20 Temmuz 2018 günü başlayan adli tatil, 31 Ağustos tarihine kadar devam etmiştir. Bu sene 45 Gün süren adli tatil süresince bizimle çalışmaya devam eden hakim ve savcı meslektaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Adli tatilden yararlanan arkadaşlarımız da dinlenmenin verdiği rahatlıkla eminim daha bir zinde ve şevkle yeni döneme başlayacaklardır” dedi.

“15 Temmuz’u unutmayalım, unutturmayalım”

Kararnameyle Kartal Anadolu Adalet Sarayı’na atanan meslektaşlarına başarılar dileyen Başsavcı Uçar, “17-25 Aralık tarihlerinde yargı ve emniyet içerisine sızan Fetullahçı terör örgütü mensuplarının polis yargı darbesine şahit olduk. Örgüt, 40 yıllık bir zaman içerisinde askeri, güvenlik bürokrasisi, polis, yargı bütün alanlara sınavlarda yolsuzluk yapmak suretiyle militanlarını yerleştirmiş, kimliksiz ve mankurtlaştırılmış bu zümre tarafından devlet ele geçirilmeye çalışılmıştır. Yine aynı çete yargı darbesiyle yapamadığı devleti ele geçirme planını askeri darbeye kalkışmışlar. Türk halkının üzerine bombalar yağdırmışlar, bir çok kamu binasına girmişler. Direnen siviller üzerine hiç acımadan ateş etmişler ve 249 vatandaşımızı şehit etmişlerdir. Bu geceyi unutmayalım, unutturmayalım” ifadelerini kullandı.

“Geciken adalet, adalet değildir”

“Anadolu Adliyesi olarak yeni yargı yılı içerisinde hem adaleti tecelli ettirmeye hem de bu isabetli kararları alırken hızlı davranmaya gayret edeceğiz. Zira geciken adalet adalet değildir” diyen Uçar, “Yeni adli yılımızla birlikte soruşturmalarda ve yargılamalarda hedef süre uygulamasına geçilecek. Umarım yargı adına işlevsel bir uygulama olur. Geçtiğimiz yargı yılı içerisinde 226 bin soruşturma evrakı kaydettik. Ve içerisinde bulunduğumuz yıl içerisinde şu ana kadar 163 bin soruşturma evrakımız oldu. Bu demek oluyor ki bu yıl sonu itibariyle kapanış rakamımız daha fazla olacak” açıklamalarında bulundu.

“Yeni adli yılın hayırlı olmasını diliyorum”

Program, fotoğraf çekimi ve kokteyl ile sona erdi.