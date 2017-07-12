Anadolu Aydınlar Ocağı Başkanı İbrahim Öztek:

Dr. İbrahim Öztek, “Türkler Batı Roma ve Doğu Roma’yı yıkarak, iki çağ kapamış ve iki çağ açmış bir millettir” dedi.

Öztek, Türk Bir Dev Kültür ve Eğitim Vakfının İstanbul Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri merkezinde düzenlediği Dev Türk Kurultayına katıldı. Yedi bağımsız Türk devletinden katılan birçok bakan, millet vekili, kültür ve tarih hocaları ile sivil toplum örgütlerinden konuşmacılar, Türk Birleşik Devletleri veya Türk birliği konularında görüşlerini dile getirdi. Açılış konuşmasını yapan vakıf başkanı Sefer Özdemir’in konuşmasını takiben düzenlenen birinci oturumun başkanlığını eski kültür bakanlarından Namık Kemal Zeybek yürüttü.

Dr. İbrahim Öztek, kurultayda bir konuşma yaptı. “Türk Kültürü ve Türklerin Tarihi” isimli görsel ağırlıklı konuşmasında; tarihte Türk ordularının Asya ve Avrupa’daki büyük zaferleri, Türklerin göçebe bir millet değil, göçmen olduklarını, Orta Asya’dan dünyanın bir uçura göç ettiklerini, bu göçlerle gittikleri yerlere büyük medeniyetler ve eserler götürdüklerini, altın elbiseli adam ve kurgandan çıkan Göktürk yazısı ile yazılmış tabağın, eşi benzeri olmadığını, o günkü dünya medeniyetinin Türklere ait olduğunu, Kazım Mirşan ve Haluk Tarcan’ın araştırmalarına da değinerek, Ön Türk yazı ve eserlerine yer verdi.

Sümer, Mısır ve Aztek-Maya medeniyetlerine ait piramitleri anlatırken, bugün Çin’in dünyanın gözünden kaçırdığı, Türkler tarafından yapılmış, üç yüz metre yüksekliğe varan Çin piramitlerini dile getiren Öztek, “Türkler Batı Roma ve Doğu Roma’yı yıkarak, iki çağ kapamış ve iki çağ açmış bir millettir” dedi.

Öztek, geçmiş tarihimizdeki stratejilere de değinerek, “Eğer, Timur ile Yıldırım Bayezid savaşmasaydı, Yavuz Sultan Selim öz be öz Türk olan İran şahı Şah İsmail ve Mısır Memluk Türk İmparatoru Tomanbay ile savaşmasaydı, Son olarak Avşar İmparatoru Nadir şahın birleşelim teklifini Osmanlı kabul etseydi, acaba bugün dünyanın hali ne olurdu? dedi.