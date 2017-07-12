Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2017 13:33

Anadolu Aydınlar Ocağı Başkanı İbrahim Öztek:

Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof.

Anadolu Aydınlar Ocağı Başkanı İbrahim Öztek:

12 Temmuz 2017 13:33

Dr. İbrahim Öztek, “Türkler Batı Roma ve Doğu Roma’yı yıkarak, iki çağ kapamış ve iki çağ açmış bir millettir” dedi.


Öztek, Türk Bir Dev Kültür ve Eğitim Vakfının İstanbul Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri merkezinde düzenlediği Dev Türk Kurultayına katıldı. Yedi bağımsız Türk devletinden katılan birçok bakan, millet vekili, kültür ve tarih hocaları ile sivil toplum örgütlerinden konuşmacılar, Türk Birleşik Devletleri veya Türk birliği konularında görüşlerini dile getirdi. Açılış konuşmasını yapan vakıf başkanı Sefer Özdemir’in konuşmasını takiben düzenlenen birinci oturumun başkanlığını eski kültür bakanlarından Namık Kemal Zeybek yürüttü.


Dr. İbrahim Öztek, kurultayda bir konuşma yaptı. “Türk Kültürü ve Türklerin Tarihi” isimli görsel ağırlıklı konuşmasında; tarihte Türk ordularının Asya ve Avrupa’daki büyük zaferleri, Türklerin göçebe bir millet değil, göçmen olduklarını, Orta Asya’dan dünyanın bir uçura göç ettiklerini, bu göçlerle gittikleri yerlere büyük medeniyetler ve eserler götürdüklerini, altın elbiseli adam ve kurgandan çıkan Göktürk yazısı ile yazılmış tabağın, eşi benzeri olmadığını, o günkü dünya medeniyetinin Türklere ait olduğunu, Kazım Mirşan ve Haluk Tarcan’ın araştırmalarına da değinerek, Ön Türk yazı ve eserlerine yer verdi.


Sümer, Mısır ve Aztek-Maya medeniyetlerine ait piramitleri anlatırken, bugün Çin’in dünyanın gözünden kaçırdığı, Türkler tarafından yapılmış, üç yüz metre yüksekliğe varan Çin piramitlerini dile getiren Öztek, “Türkler Batı Roma ve Doğu Roma’yı yıkarak, iki çağ kapamış ve iki çağ açmış bir millettir” dedi.


Öztek, geçmiş tarihimizdeki stratejilere de değinerek, “Eğer, Timur ile Yıldırım Bayezid savaşmasaydı, Yavuz Sultan Selim öz be öz Türk olan İran şahı Şah İsmail ve Mısır Memluk Türk İmparatoru Tomanbay ile savaşmasaydı, Son olarak Avşar İmparatoru Nadir şahın birleşelim teklifini Osmanlı kabul etseydi, acaba bugün dünyanın hali ne olurdu? dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 ŞEVVÂL 1438
  • 12 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:20
  • Güneş :05:35
  • Öğle :13:21
  • İkindi :17:20
  • Akşam :20:45
  • Yatsı :22:41
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!