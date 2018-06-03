Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek:

8 Mayıs 2018 tarihinde Ermenistan Parlamentosu’nda son seçimler sırasında yaşanan karmaşa ve protestolar ile büyük bir hızla iktidar değişikliğinin gerçekleştiği ve olaylara Rusya ve komşu ülkelerin sadece seyirci kalmalarının şaşılacak bir durum olduğuna dikkat çekti.

Paşinyan’ın Soros’çu ve Amerikancı Takımı

Seçimlerden bir ay sonra netleşmeye başlayan tabloda yeni başbakan Nikol Paşınyan’ın ABD eksenli, Soros yanlı bir strateji oluşturmaya çalıştığını ifade eden Prof. Dr.Tbp. Albay İbrahim Öztek yaptığı açıklamada; “ Paşinyan Ermenistan’da ABD eksenli Soros yanlı bir strateji oluşturmaya çalışıyor. Bu durum çok açık olarak gelişmiş ve durumdan Rusya rahatsız olmuştur. Ermenistan’ın Devlet kontrolünden sorumlu bakanlığına getirilen David Sanasaryan, batı yanlısı Rusya karşıtı olup, ülkedeki Rus askeri üssünün çıkarılması yönünde çalışmalar yapmaktadır.

Ermenistan Güvenlik Konseyi Başkanı Armen Grigoryan zamanında Soros Vakfı’nın finanse ettiği Transparency International örgütünde koordinatör görevi yapmıştır. Eğitim ve Bilim Bakanı Araik Arutunyan önceleri Helsinki Yurttaşlar Derneği ve Transparency International teşkilatlarında görev yapmıştır.

Savunma Bakanlığı gibi stratejik bir kurumun başına getirilen David Tonoyan ise 1990’lı yılların sonundan Ermenistan’ın NATO’daki temsilcisidir. Rusya’nın Moskovskiy Komsomolets gazetesi haberine göre Tonoyan, ABD’nin Askeri Ataşesi, Albay Erik Larsen tarafından desteklenmektedir.

Diasporadan sorumlu Bakan Yardımcısı görevine Paris’te doğmuş, ABD’de eğitim almış Babken Ter-Grigoryan atandı. O, Ermenistan’da Soros Vakfı’nın program koordinatörü olmuş ve yukarıda bahsi geçen Transparency International’da çalışmıştır. Ter-Grigoryan, Rusya Devlet Başkanı Putin’e hakaretleri ile tanımaktadır.

Bu değişim ve politika, Ermenistan’ın Rusya ekseninden ABD ve Batı eksenine kaydığını göstermektedir. Bu durum Rusya’nın aleyhinedir. Her zaman olduğu gibi Ermenistan, Türkiye’nin de karşısına yeni düzende yeni oyunlarla çıkılacağı malumdur” diyerek, Türkiye ve Rusya’nın çok dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Batı Yanlısı Ermeni Hükümeti ve Türkiye

Paşinyan, Başbakan olarak göreve başladıktan sonra Türkiye ile ilişkilerini ön koşulsuz sürdüreceğini açıkladığına dikkat çeken Öztek; “Paşinyan, Türkiye tarafından Dağlık Karabağ sorununun koşul olarak gündeme getirilmemesi gerektiğini belirtmiştir. Sözde soykırımla ilgili olarak da önceki hükümetlerden farklı düşünmediğini ve sözde soykırımın uluslararası toplum tarafından tanınması için çalışacaklarını söylemektedir. Yani politikalarında önemli bir değişiklik olmayacaktır. Kamplarında PKK’yı eğitip üstümüze salacaklar, Ağrı dağını resmi belgelerine işleyecekler ve çocuklarını Türk düşmanı olarak yetiştireceklerdir. Ermenistan’ın ilk Başbakanı Kaçaznuni’nin 1923 Bükreş büyük kongresinde ‘Türklere karşı suçluyuz. Tüm kabahat bizimdir. Denizden denize Büyük Ermenistan hayallerine kapıldık, kimse başka suçlu aramasın’ demesine rağmen ve 23 Nisan 2014 tarihinde Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın taziye mesajı yayınlamasının Ermenistan’da ve Dünyada kalıcı bir etkisi olmamıştır. Ermenistan, batılıların hoşuna gittiği şekilde yalanlarını sürdürmektedir. Halbuki Ermenistan’ın geleceği ne Rusya, ne de Amerika’dadır. Geleceği, ekonomisi, kalkınma ve refahı Türkiye ve Azerbaycan’la birlikteliğindedir. Bugün Türkiye’de kaçak işçi olarak çalışan Ermeni hanımların Ermenistan ekonomisine büyük katkıları vardır. Artık bunun farkına varmalıdırlar. Rusyalı analitik uzman Vladimir Jarihin yaptığı yorumda, gelecekte Türkiye ve Ermenistan’ın ilişkilerinin daha da bozulabileceğine işaret etmiştir” diyerek, Ermenistan’ı aklına başına almaya davet etmiştir.

Türkiye, NATO üyesi ve ABD ile stratejik ortak olsa da, son yıllarda yaşanan 15 Temmuz darbe girişimi, Türkiye’ye karşı ABD tarafından desteklenen farklı terör grupları, Ermeni yanlısı davranışlar, Irak ve Suriye’deki Türkiye karşıtı tutumları ABD’nin stratejik ortağına karşı açtığı gizli cepheler olduğuna vurgu yapan Prof Dr. İbrahim Öztek; “Türkiye bu cepheleri ve Rojova oyunlarını, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı gibi askeri operasyonlarla kısmen ortadan kaldırmayı başarmıştır.

Bu güne kadar Türkiye’ye karşı toprak, tazminat ve sözde soykırım iddialarından vaz geçmeyen Ermenistan’ın, ABD yanlı ve Soros destekli siyaseti Paşinyan’a hiçbir şey kazandırmaz. Kazançlı çıkacak olan Soros’un da hizmet ettiği Amerika olacaktır.

ABD, Büyük Ortadoğu veya Büyük Amerikan Projesi (BOP), ile besbelli ki; 2009 da olduğu gibi bugün de Ermenistan üzerinden Karadeniz ve Hazar havzasına hatta Orta Asya’ya duyduğu heyecanı yaşama arzusundadır. Bu arzu başlarına çok büyük belalar açacaktır, ama bu yönetim bunu dahi anlayamayacak kadar basiretsizdir” diye konuştu.

ABD, emelleri için Ermenistan’ı NATO üyesi bile yapabilir

2009 yılında, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye arasında başlayan işbirliği ve petro-gaz yollarının bir kısmına bir protokolle ABD, Rusya, Fransa, Avusturya tarafından yamanmaya çalışılan Ermenistan, Karabağ konusunda samimi davranmaması nedeni ile protokol değerini kaybetmiş, bugün de kendileri tarafından tamamen iptal edilmiştir. Batı bu gün de Rusya’yı dışlayarak, Ermenistan’la yeni oyunlar peşindedir. Yakın bir gelecekte Ermenistan’a AB veya NATO üyeliği tekliflerinin yapılacağını da görür gibiyim diyen Öztek, “ABD’nin bu bölgeye atacağı adım, ‘Arap Baharı’ndan daha tehlikeli olacaktır. ABD, bölgenin petrol ve gazına uzanabilmek için her yolu denemektedir. Bu ana amaçla Paşinyan iş başına getirilmiş ve kullanılmaktadır.

Son yıllarda Türkiye ile her alanda işbirliğini geliştiren ve bu güne kadar Türkiye’ye karşı Ermenistan sınırını bekleyen Rusya, bundan böyle Karabağ üzerindeki yetkisini ve ağırlığını bölgenin gerçek sahibi Azerbaycan yönünde kullanmak zorundadır. Yoksa kaybeden Rusya olacaktır. Bunu Rus yetkiler iyi analiz etmek zorundadır” dedi.