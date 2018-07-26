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26 Temmuz 2018 10:56

Anadolu Efe, Shane Larkin’i kadrosuna kattı

Anadolu Efes, Amerikalı oyun kurucu Shane Larkin ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Anadolu Efe, Shane Larkin’i kadrosuna kattı

26 Temmuz 2018 10:56


THY Euroleague’de ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Anadolu Efes, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Lacivert-beyazlılar, bu kapsamda Amerikalı oyun kurucu Shane Larkin’i kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.


26 yaşındaki basketbolcu geçtiğimiz sezon NBA Doğu Konferansı ekiplerinden Boston Celtics’te 65 karşılaşmada 4.2 sayı, 1.8 asist ve 1.6 ribaund ortalamaları mücadele etti.


Anadolu Efes bu sezon daha öncede Shane Larkin, James Anderson, Adrien Moerman, Rodrigue Beaubois, Vasilije Micic, Bugrahan Tuncer, Sertac Sanli ve Metecan Birsen’i kadrosuna katmıştı.




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