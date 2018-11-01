Anadolu Efes Basketbol Okulları İstanbul'da açılıyor

Anadolu Efes Spor Kulübü Basketbol Okulları, Anadolu Efes ve Türk basketboluna yeni yıldızlar kazandırmak ve Türkiye'de basketbol sevgisini daha geniş kitlelere yaymak adına ANKA Spor organizasyonu ile İstanbul'da açılıyor.

Anadolu Efes Spor Kulübü Basketbol Okulları'nda pek çok çocuk basketbol ile tanışırken, katılımcıların basketbol yetenekleri de ölçülecek. Basketbol Okulları'nda başarılı performans gösteren katılımcılar, ilerleyen dönemde Anadolu Efes altyapı takımlarına katılma fırsatı da bulabilecek. 5-15 yaş aralığındaki çocukların katılabileceği Anadolu Efes Spor Kulübü Basketbol Okulları'nın ilk eğitim dönemi, Haziran ayı sonuna kadar devam edecek.

Bahçelievler, Beşiktaş, Tarabya, Beylikdüzü, Göztepe ve Bostancı olmak üzere İstanbul'un altı farklı noktasında basketbolcu adaylarını ağırlayacak olan Anadolu Efes Spor Kulübü Basketbol Okulları'nda katılımlar, şube kontenjanı ile sınırlı olacak.

Okulların eğitim-öğretim dönemi içerisinde devam edecek ve ANKA Spor tarafından düzenlenecek Anadolu Efes Spor Kulübü Basketbol Okulları, antrenman programları sayesinde katılımcıların Anadolu Efes altyapı takımları seviyesinde basketbol eğitimi almalarını, takım olma bilinci kazanmalarını, sporcu disiplinine sahip olmalarını ve özgüven kazanmalarını sağlayacak. Ayrıca katılımcıların sosyalleşmelerine ve derslerine daha rahat konsantre olmalarına destek olacak.

Başarılı sporcular, Anadolu Efes altyapı takımlarında oynama fırsatı yakalayacak

Basketbol eğitimlerinin yanı sıra bazı Anadolu Efes maçlarına ve antrenmanlarına götürülecek olan genç basketbolcular, antrenmanlarda başarılı performans göstermeleri halinde Türkiye Basketbol Federasyonu lisansı çıkarılarak ANKA Spor'un bünyesinde yer alan dört spor kulübünden birinin forması ile altyapı turnuvalarına da katılacak.

Başarılı performans gösteren adaylar ise ayrıca Anadolu Efes Spor Kulübü altyapı takımlarının seçmelerine davet edilecek.