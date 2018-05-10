Anadolu Efes Spor Kulübü Basketbol Yaz Kampları, Gloria Sports Arena ev sahipliği ve Smart Casual Event organizasyonuyla Antalya’da düzenlenecek

Anadolu Efes Spor Kulübü Basketbol Yaz Kampları ile ilgili basın toplantısı, Gloria Sports Arena’da düzenlendi. Toplantıya Gloria Sports Arena Genel Müdür Yardımcısı Görkem Dönmez ve Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz ile birlikte Smart Casual Event Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Mert Osman Can katıldı.

Anadolu Efes’in altyapı antrenörlerinin denetim ve koordinatörlüğünde 18-23 Haziran, 25-30 Haziran, 2-7 Temmuz ve 9-14 Temmuz olmak üzere dört farklı dönemde gerçekleştirilecek. 2002-2009 doğumlu erkek basketbolcu adaylarının katılabileceği basketbol yaz kamplarında, Anadolu Efes altyapı takımları için oyuncu taraması da yapılacak.

Anadolu Efes Spor Kulübü ile Basketbol Yaz Kampları konusunda yaptıkları iş birliğinin ileride olumlu sonuçlar doğuracağını ifade eden Gloria Sports Arena Genel Müdür Yardımcısı Görkem Dönmez, kamplara ev sahipliği yapacak olan Gloria Sports Arena hakkında şu bilgileri verdi:

“Dünyada ikinci, Avrupa’da ve Türkiye’de ilk olan Gloria Sports Arena (GSA), Antalya Uluslararası Havalimanı’na 30 dakika uzaklıkta bulunan, 105 bin metrekarelik toplam alanda, 50’den fazla spor branşına kamp imkanı sunmaktayız. 6800 metrekarelik kapalı alanda boks, basketbol, güreş, halter, futsal, hentbol, judo, karate, taekwando, voleybol; açık alanda ise biri olimpik, farklı özellik ve donanımlarda toplam 3 adet havuz, koşu parkurları, atletizm sahaları tenis kortları, tırmanma duvarları, çok amaçlı açık spor sahası ve çok amaçlı açık yeşil sahalar bulunuyor. GSA açıldığından beri 91 ülkeden 15.000 den fazla misafir ağırladık. 2016-2017 yıllarında Gloria Sports Arena’yı tercih eden 57 sporcumuz ve 13 takımımız olimpiyatlar, Avrupa ve Dünya Şampiyonaları’nda toplam 86 madalya almıştır. Hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları’na kadar 150 madalyaya ulaşmak ve GSA’nın 5.yaşı olacak 2020 olimpiyat senesinde 200 madalyayı geçmektir diyebiliriz.”

İlk kampın 18 Haziran’da başlayacağını söyleyen Dönmez “Çocuklarımızı GSA’nın doğa harikası ortamında ağırlayacağız. Yeni yeteneklerin yetişmesi için önemli bir misyon üstleniyoruz. Çocuklara sporu sevdirmek ve daha fazla branşta sporcu yetiştirilmesi yönündeki çalışmalarımız devam edecektir” dedi.