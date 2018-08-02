Diğer
Kategoriler
02 Ağustos 2018 12:09

Anadolu Efes, Çanakkale ve Balıkesir’de 109 çocuğa basketbol eğitimi veriyor

Anadolu Efes Spor Kulübü, “MİÇO Sahada” projesiyle Çanakkale ve Balıkesir’de bulunan çiftliklerinde 109 çocuğa eğitimi verecek.

Anadolu Efes, Çanakkale ve Balıkesir’de 109 çocuğa basketbol eğitimi veriyor

02 Ağustos 2018 12:09


Anadolu Efes Spor Kulübü ve Anadolu Etap iş birliği ile gerçekleştirilen ’MİÇO Sahada’ projesi, Çanakkale ve Balıkesir’de bulunan çiftliklerinde başladı. Bu iki şehirdeki çiftliklerinde bulunan mevsimlik tarım işçilerinin çocukları MİÇO’lara dört hafta boyunca, basketbol aracılığı ile sosyal gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefleyen eğitimler verilecek. Çalışmalara 109 çocuk katılırken basketbolun metaforları kullanılarak katılımcılara yeni sosyal beceriler kazandırılması amaçlanacak.


Euroleague kurumsal sosyal sorumluluk programı One Team kapsamında gerçekleştirdikleri proje ile Euroleague tarafından 2017 One Team Ödülü’ne aday gösterilen Anadolu Efes ve Anadolu Etap, One Team harici bir sosyal sorumluluk projesinde tekrar bir araya geldi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
33
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç