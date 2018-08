Anadolu Efes Spor Kulübü ve Anadolu Etap iş birliği ile gerçekleştirilen ’MİÇO Sahada’ projesi, Çanakkale ve Balıkesir’de bulunan çiftliklerinde başladı. Bu iki şehirdeki çiftliklerinde bulunan mevsimlik tarım işçilerinin çocukları MİÇO’lara dört hafta boyunca, basketbol aracılığı ile sosyal gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefleyen eğitimler verilecek. Çalışmalara 109 çocuk katılırken basketbolun metaforları kullanılarak katılımcılara yeni sosyal beceriler kazandırılması amaçlanacak.

Euroleague kurumsal sosyal sorumluluk programı One Team kapsamında gerçekleştirdikleri proje ile Euroleague tarafından 2017 One Team Ödülü’ne aday gösterilen Anadolu Efes ve Anadolu Etap, One Team harici bir sosyal sorumluluk projesinde tekrar bir araya geldi.