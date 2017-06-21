Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2017 13:37

Anadolu Efes Derrick Brown ile nikah tazeledi

Anadolu Efes, geçen sezon kadrosuna kattığı Derrick Brown ile sözleşme yeniledi.

Anadolu Efes Derrick Brown ile nikah tazeledi

21 Haziran 2017 13:37


Bu sezon Euroleague’de ve Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nde hedeflediği noktalara gelemeyen Anadolu Efes, yeni sezon hazırlıklarına iç transfer ile devam ediyor. Lacivert-beyazlılar Amerikalı oyuncusu Derrick Brown ile sözleşme imzaladı. Lacivert-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada tecrübeli oyuncunun 2 yıl daha Anadolu Efes’te mücadele edeceği belirtildi.


Derrick Brown, Spor Toto Basketbol Ligi’nde 35 maçta 25.31 dakika süre alarak 11.7 sayı, 5.0 ribaund ve 1.8 asist ortalamaları ile mücadele etti. THY Euroleague’de de 35 karşılaşmada görev yapan Brown, maç başına 29.17 dakika süre alarak 12.3 sayı, 5.5 ribaunt ve 2.2 asist ortalamaları ile mücadele etti.


Deneyimli oyuncu ayrıca bu sezon THY Euroleague’in 10. haftasında deplasmandaki Maccabi Fox Tel Aviv ve 21. haftada Kızılyıldız deplasmanında gösterdiği performanslar ile bu iki haftanın MVP’si olmuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 26 RAMEZÂN 1438
  • 21 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:03
  • Güneş :05:25
  • Öğle :13:17
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:48
  • Yatsı :22:49
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!