Anadolu Efes Derrick Brown ile nikah tazeledi

Bu sezon Euroleague’de ve Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nde hedeflediği noktalara gelemeyen Anadolu Efes, yeni sezon hazırlıklarına iç transfer ile devam ediyor. Lacivert-beyazlılar Amerikalı oyuncusu Derrick Brown ile sözleşme imzaladı. Lacivert-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada tecrübeli oyuncunun 2 yıl daha Anadolu Efes’te mücadele edeceği belirtildi.

Derrick Brown, Spor Toto Basketbol Ligi’nde 35 maçta 25.31 dakika süre alarak 11.7 sayı, 5.0 ribaund ve 1.8 asist ortalamaları ile mücadele etti. THY Euroleague’de de 35 karşılaşmada görev yapan Brown, maç başına 29.17 dakika süre alarak 12.3 sayı, 5.5 ribaunt ve 2.2 asist ortalamaları ile mücadele etti.

Deneyimli oyuncu ayrıca bu sezon THY Euroleague’in 10. haftasında deplasmandaki Maccabi Fox Tel Aviv ve 21. haftada Kızılyıldız deplasmanında gösterdiği performanslar ile bu iki haftanın MVP’si olmuştu.