Anadolu Efes, EA7 Olimpia Milano deplasmanında

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 5. haftasında EA7 Olimpia Milano deplasmanında galibiyet arayacak.

THY Euroleague'in 5. haftasında Anadolu Efes, yarın TSİ 22.45'te İtalya deplasmanında EA7 Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 4 haftada iki takım da 3'er galibiyet, 1'er beraberlik elde etti. Efes ile Olimpia Milano bugüne kadar Avrupa kupalarında 26 kez karşılaştı. Bu maçlarda Anadolu Efes 18 galibiyet alırken, 8 kez mağlup oldu. İki takım Euroleague'de ise 24 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda Efes'in 17'ye 7 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Ligde Anadolu Efes 85.9 sayı ortalamasıyla oynarken, İtalyan ekibi ise 86.8 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Efes'te Moerman 13.0 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlıyor. Milano'da ise Mike James 20.3 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.