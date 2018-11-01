İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Anadolu Efes, EA7 Olimpia Milano deplasmanında

Anadolu Efes, THY Euroleague’in 5.

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 5. haftasında EA7 Olimpia Milano deplasmanında galibiyet arayacak.


THY Euroleague'in 5. haftasında Anadolu Efes, yarın TSİ 22.45'te İtalya deplasmanında EA7 Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 4 haftada iki takım da 3'er galibiyet, 1'er beraberlik elde etti. Efes ile Olimpia Milano bugüne kadar Avrupa kupalarında 26 kez karşılaştı. Bu maçlarda Anadolu Efes 18 galibiyet alırken, 8 kez mağlup oldu. İki takım Euroleague'de ise 24 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda Efes'in 17'ye 7 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.


Ligde Anadolu Efes 85.9 sayı ortalamasıyla oynarken, İtalyan ekibi ise 86.8 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Efes'te Moerman 13.0 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlıyor. Milano'da ise Mike James 20.3 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.