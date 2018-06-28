Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2018 13:25

Anadolu Efes Errick McCollum ile yolları ayırdı

Anadolu Efes, Amerikalı basketbolcu Errick McCollum ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Anadolu Efes Errick McCollum ile yolları ayırdı

28 Haziran 2018 13:25


Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Anadolu Efes, kadrosuna kattığı yeni isimleri açıklamaya devam ederken, elinde bulunan ve gelecek sezonda yola devam etmeyeceği oyuncularla da vedalaşıyor. Lacivert-beyazlılarda geçen sezon başında transfer edilen Amerikalı basketbolcu Errick McCollum ile de yollar ayrıldı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Errick McCollum’a bugüne kadar takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz” denildi.


Efes, McCollum ile geçtiğimiz sezon 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Yıldız basketbolcu, Efes formasıyla THY Euroleague’de 14.5 sayı, 2.4 ribaund, 2.3 asist ortalamaları ile mücadele etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç