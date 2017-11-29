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29 Kasım 2017 11:42

Anadolu Efes evinde ilk peşinde

THY Euroleague’in 10.

Anadolu Efes evinde ilk peşinde

29 Kasım 2017 11:42

haftasında sahasında İtalyan ekibi AX Aramni Exchange Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek olan Anadolu Efes, parkeye bu sezon iç sahadaki ilk galibiyetini alma hedefi ile çıkacak.


haftasında Anadolu Efes, yarın saat 20.30’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda İtalyan ekibi AX Exchange Olimpia Milano ile mücadele edecek. Efes, bu sezon 10. hafta itibariyle iç sahadaki ilk galibiyetin peşinde. Geride kalan 9 haftada Anadolu Efes, 2 galibiyet ve 7 mağlubiyet ile 15. sırada bulunurken, İtalyan temsilcisi ise 3 galibiyet 6 mağlubiyet elde ederek, 13. sırada yer alıyor.


İtalyanlar ile oynayacağı maçla kulüp tarihinde Avrupa’da 601. maçına çıkacak olan lacivert-beyazlılar, geride kalan karşılaşmalarda 335 galibiyet, 265 mağlubiyet aldı.


THY Euroleague’de iki takım arasında oynanan 22 mücadelede Efes, 16 galibiyet alırken, 6 kez de mağlup oldu. Lacivert-beyazlılar, Olimpia Milano ile İstanbul’da oynadığı 12 karşılaşmada ise yenilgi yüzü görmedi.




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