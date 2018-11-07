Anadolu Efes, Gran Canaria ile ilk kez karşılaşacak

THY Euroleague'in 6. haftasında deplasmanda İspanya ekibi Gran Canaria ile karşılaşacak Anadolu Efes, rakibiyle ilk kez oynayacak.

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 6. haftasında yarın TSİ 23.45'te İspanya deplasmanında Gran Canaria ile karşı karşıya gelecek. Ligde geri kalan 5 haftada Efes; 3 kez galibiyet elde ederken, 2 kez de mağlup oldu ve 7. sırada bulunuyor. Gran Canaria ise 1 galibiyet, 4 mağlubiyet sonucunda 15. sırada yer alıyor.

İki takım Avrupa kupalarında bugüne kadar hiç karşılaşmadı. İspanya'da oynanacak maç ile birlikte ilk kez rakip olacaklar. Avrupa arenasındaki 627. maçına çıkacak olan lacivert-beyazlılar, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 626 karşılaşmada 343 galibiyet ve 283 yenilgi aldı.

Ligde Efes 84.6 sayı ortalamasıyla, İspanyol temsilcisi ise 81.8 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Adrien Moerman 15.0 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlıyor. Canaria'da ise Christopher Evans 13.2 sayı ortalamasıyla oynayarak takımına katkıda bulunuyor.