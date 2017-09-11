Anadolu Efes, maçlarını Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynayacak

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi karşılaşmalarını, yeni sezon itibarıyla Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynayacak.

Yeni sezon kombinelerinin satışı devam ediyor

Anadolu Efes Fan Club üyeleri, Sinan Erdem Spor Salonu için yapacakları kombine alışverişlerinde de yüzde 20 indirimden yararlanma hakkına sahip olacak.

Basketbolseverler, iOS App Store ve Google Play Store üzerinden Anadolu Efes Spor Kulübü Mobil Uygulaması’nı indirerek saniyeler içerisinde Fan Club üyesi olabiliyor.

Sinan Erdem Spor Salonu için satışa sunulan kombinelerin fiyatları ise şu şekilde belirlendi:

Kategori Kombine Fiyatı %20 İndirimli

P1 4500 TL 3600 TL

P2 3750 TL 3000 TL

S1 2250 TL 1800 TL

S2 1400 TL 1120 TL

T1 975 TL 780 TL

T2 550 TL 440 TL

T3 300 TL 240 TL

Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki localardan kombine satın almak isteyen taraftarlar ise loca fiyatlarını TIXBOX müşteri hizmetlerinden öğrenebilecekler.

Daha önce satın alınan kombineler, Sinan Erdem Spor Salonu için de geçerli olacak

2017-2018 sezonu öncesinde ilk olarak Abdi İpekçi Spor Salonu için satışa sunulan kombineler, kombine alınan tribün kategorisine eşdeğer olarak Anadolu Efes’in Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki maçları için de geçerli olacak. Kombine sahibi taraftarlar, 22 - 23 - 24 Eylül günlerinde veya 3 Ekim’de Darüşşafaka Basket ile oynanacak hazırlık karşılaşmasında Sinan Erdem Spor Salonu’na gelerek yeni koltuklarının yerini görebilecek. Ayrıca kombine sahibi taraftarlar, kendileri için atanan koltuklarının yerini aynı kategoride değiştirme, farklı bir tribün kategorisine geçme ve dilerlerse kombinelerini ücretsiz iptal etme hakkına da sahip olacaklar.Kombinelerini iptal etmek isteyen taraftarlar ise bu işlemi TIXBOX müşteri hizmetlerini arayarak gerçekleştirebilecekler.

Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki koltuğunu görmek, koltuğunun yerini değiştirmek ve kombine satın almak isteyen taraftarlar, gerekli açıklamaları www.anadoluefessk.org üzerinden de takip edebilirler.