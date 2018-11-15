Anadolu Efes, Panathinaikos'u ağırlıyor

THY Euroleague'in 7. haftasında Anadolu Efes, yarın evinde Yunan temsilcisi Panathinaikos ile mücadele edecek.

THY Euroleague'in 7. haftasında Anadolu Efes, yarın 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Yunan ekibi Panathiaikos ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 6 haftada iki takımın da 4'er galibiyeti bulunuyor. Sıralamada Efes 7, Panathinaikos ise 4. sırada yer alıyor.

Euroleague'de 22. randevu

İki takım bugüne kadar Euroleague'de 21 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda Anadolu Efes rakibini 7 kez mağlup ederken, Panathinaikos ise 14 kez parkeden galip ayrıldı. Geçtiğimiz yıl normal sezonda oynanan maçları Panathinaikos evinde 90-79, deplasmanda da 82-81'lik skorla kazanmıştı.

Panathinaikos karşılaşmasıyla birlikte Avrupa arenasındaki 628. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 627 karşılaşmada 344 galibiyet elde ederken, 283 yenilgi aldı.

İstatistiklerle iki takım

Ligde Efes 86.2 sayı ortalamasıyla mücadele ederken, Yunan temsilcisi ise 86.3 sayı ortalamasıyla oynuyor. Anadolu Efes'te Adrien Moerman 12.8 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, Pana'da ise Nick Calathes 11.2 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.