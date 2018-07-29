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29 Temmuz 2018 14:15

Anadolu Efes, Sonny Weems’e veda etti

Anadolu Efes, geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Amerikalı basketbolcu Sonny Weems ile yollarını ayırdı.

Anadolu Efes, Sonny Weems’e veda etti

29 Temmuz 2018 14:15


Bu sezon yaz transfer döneminde hareketli günler geçiren Tahincioğlu Basketbol Süper Lig ekiplerinden Anadolu Efes, takviyelerin yanında takımındaki bazı oyuncularla da yollarını ayırmaya devam ediyor. Lacivert-beyazlılar bu kapsamda Amerikalı oyuncu Sonny Weems ile yolları ayırdı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sonny Weems’e takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.


32 yaşındaki basketbolcu, geçtiğimiz sezon Efes ile THY Euroleague’de 15.5 sayı, 4.0 asist ve 3.5 ribaund ile mücadele etti.




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