Anadolu Efes Spor Kulübü altyapı antrenörlerinin denetim ve koordinatörlüğünde gerçekleştirilen kampların ilk dönemi 23 Haziran’da sona ererken diğer kamplar ise 25-30 Haziran, 2-7 Temmuz ve 9-14 Temmuz’da organize edilecek. Anadolu Efes altyapı takımları için oyuncu taramalarının da yapıldığı kamplara Anadolu Efes’in diğer oyuncuları da katılarak basketbolcu adayları ile bir araya gelecekler.

Basketbola ilgi duyan çocuklar ve ailelerden büyük ilgi gören, Smart Casual Event organizasyonuyla düzenlenen Anadolu Efes Spor Kulübü Basketbol Yaz Kampları, Gloria Sports Arena’da gerçekleştirilen ilk eğitimler ile başladı.

2002-2009 doğumlu erkek basketbolcu adaylarının katılabildiği kamplarda basketbol eğitimlerinin yanı sıra katılımcılar eğlenceli yaz tatili etkinliklerine de dahil olacaklar.

Bryant Dunston’dan önemli tavsiyeler

Anadolu Efes Spor Kulübü Basketbol Yaz Kampları ilk döneminin en önemli sürprizi ise Anadolu Efes’in yıldız oyuncularından Bryant Dunston oldu. Katılımcı basketbolcu adaylarına antrenörlük yapan başarılı pivot, basketbolun püf noktalarını anlatırken geleceğin basketbolcuları ile bol bol fotoğraf da çektirdi.

Bryant Dunston ve katılımcılar, yüksek tempolu basketbol eğitimlerinin ardından golf sahasına geçerek bu branşta da eğitim aldılar.