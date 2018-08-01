Anadolu Efes, Tibor Pleiss ile anlaştı

THY Euroleague ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde başarılı bir sezon geçirmek isteyen Anadolu Efes, transfer dönemini hareketli geçiriyor. Lacivert-beyazlılar bu kapsamda geçtiğimiz sezon Valencia’da oynayan Alman basketbolcu Tibor Pleiss ile anlaştı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Pleiss ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Galatasaray’da da oynadı

31 yaşındaki basketbolcu kariyerinde Avrupa’da Rheinenergie Köln, Brose Bamberg, Baskonia, Barcelona, Galatasaray ve Valencia takımlarında mücadele etti. Pleiss, 2010 yılında NBA’de New Jersey Nets tarafından 1. tur 31. sıradan draft edildi. Başarılı basketbolcu, NBA’de ayrıca Utah Jazz’da da forma giydi.

Tibor Pleiss, THY Euroleague’de geçtiğimiz sezon 29 karşılaşmada 10.1 sayı, 5.2 ribaund ve 0.6 asist ortalamaları ile mücadele etti.

Anadolu Efes, kadrosuna daha öncede Shane Larkin, James Anderson, Adrien Moerman, Rodrigue Beaubois, Vasilije Micic, Bugrahan Tuncer, Sertaç Şanli ve Metecan Birsen’i katmıştı.