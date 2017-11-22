Anadolu Efes, Zalgiris deplasmanında

THY Euroleague’in 9. haftasında Anadolu Efes, yarın TSİ 21.00’de Litvanya deplasmanında Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 9 haftada Efes, 2 galibiyetle 15. sırada bulunurken, Zalgiris ise 4 galibiyetle 8. sırada yer alıyor. İki takım, Avrupa kupalarında bugüne kadar 14 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda Efes 5 kez rakibini mağlup ederken, Litvanya ekibi ise 9 galibiyet aldı.

Doğuş ve Birkan, Milli Takım’da

Anadolu Efes, Zalgiris karşılaşmasına A Milli Erkek Basketbol Milli Takımı’nda yer alan oyunculardan eksik olarak çıkacak. FIBA ile Euroleague arasındaki anlaşmazlıktan sonra takvimlerin birbirine girmesiyle oyuncuların tercih yapması istenmişti. Bazı takımlar oyuncularını göndermezken, bazıları da milli takımlarında mücadele etmesine izin verdi. İzin veren takımlardan olan Efes’ten Doğuş Balbay ile Birkan Batuk Milli Takım’da ter dökecek.

Avrupa’da 600. maç

Lacivert-beyazlılar bugüne kadar Avrupa kupalarında 599 karşılaşmada mücadele etti. Efes, geride kalan maçlarda 335 kez parkeden galip ayrılırken, 264 kez rakiplerine mağlup oldu. Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Euroleague’de ise 352. maçına çıkacak. Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 351 karşılaşmada 178 galibiyet ve 173 yenilgi elde etti.

Anadolu Efes’in yeni transferi Sloven Zoran Dragic, görev verilmesi halinde mücadelede forma giyebilecek.