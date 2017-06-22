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22 Haziran 2017 12:02

Anadolu Efes’de kombine satışları devam ediyor

Anadolu Efes Kulübü’nde THY Euroleague ve Basketbol Süper Ligi maçlarında geçerli kombine satışları devam ederken, lacivert-beyazlılar taraftarlarına özel hediyeler verecek.

Anadolu Efes’de kombine satışları devam ediyor

22 Haziran 2017 12:02


Anadolu Efes Spor Kulübü’nün 2017-2018 sezonu kombilerin satışları devam ediyor. Kombinelerini 30 Haziran Cuma gününe kadar P1 - P2 - S1 ve S2 kategorilerinden kombine alan basketbolseverlere kulüp, orijinal beyaz forma, mavi taraftar forması ve Anadolu Efes şapkası gibi hediyeleri verecek. Anadolu Efes Fan Club üyeleri, tüm tribün kategorilerindeki kombine alımlarında yüzde 20 indirimden faydalanabilecek. P1 kategorisi 4 bin 500 TL, P2 kategorisi 3 bin 750 TL, S1 kategorisi 2 bin 250 TL ve S2 kategorisi bin 400 TL’den satışa sunuldu.


2017-2018 sezonu için kombine satın alan taraftarlar, Anadolu Efes’in iç saha maçlarını Abdi İpekçi Spor Salonu haricindeki bir salonda oynaması halinde herhangi bir mağduriyet yaşamayacak.




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