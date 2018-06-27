Anadolu Efes’te Stimac takımdan ayrıldı

Anadolu Efes’te yeni sezon hazırlıkları transferler ve ayrılıklarla devam ediyor. Lacivert-beyazlı ekibe sezon başında katılan Sırp basketbolcu Vladimir Stimac ile yolların ayrıldığı açıklandı. Anadolu Efes resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Vladimir Stimac’a bugüne kadar takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

31 yaşındaki pivot, Anadolu Efes’te 51 karşılaşmada görev alarak takımına katkı sağladı.