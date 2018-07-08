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08 Temmuz 2018 16:40

Anadolu Efes’ten Tyler Honeycutt için başsağlığı mesajı

Anadolu Efes, 2016-2017 sezonunda forma giyen Tyler Honeycutt’ın Amerika Birleşik Devletleri’nde polisle girdiği çatışma sonucunda vefat etmesinin ardından başsağlığı mesajı yayınladı.

Anadolu Efes’ten Tyler Honeycutt için başsağlığı mesajı

08 Temmuz 2018 16:40


Anadolu Efes’in eski basketbolcusu Amerikalı Tyler Honeycutt, Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles şehri Sherman Oaks bölgesinde polisle girdiği çatışmanın ardından hayatını kaybetti. Lacivert-beyazlı kulüp eski oyuncusunu unutmadı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Eski oyuncumuz Tyler Honeycutt’ın beklenmedik bir şekilde hayatını kaybetmesi karşısında derin üzüntü duyuyoruz. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Rest in peace Tyler" denildi.


Honeycutt, 2016-2017 sezonunda Anadolu Efes formasıyla mücadele etmişti.




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