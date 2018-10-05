Anadolu İlmekleri SKSM'de sanatseverlerle buluştu

Sanatçı Mürüvvet Durak'ın “Anadolu İlmekleri” resim sergisi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Genç çağdaş sanatçılardan Mürüvvet Durak'ın çağdaş bir anlayışla figür ve Anadolu motiflerini sentezleyerek, İstanbul temasıyla bir araya getirdiği “Anadolu İlmekleri” Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde (SKSM) sanatseverlerle buluştu.

20 Ekim'e dek açık kalacak

Kadın temasının ön planda olduğu serginin 10'uncu kişisel sergisi olduğunu ifade eden Sanatçı Mürüvvet Durak, “Bu sergide nazar inancı ve nazarlık sembollerine yer verdim. 20 yıldır resim yapıyorum. Resim benim için yaşam biçimi. 59 eserim yer alıyor. İzleyici çalışmalarımda müzik notalarına rastlayabilir. Müzik ve resmin ayrılmaz bir bütün olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Değişik tekniklerin bir arada kullanıldığı, konseptiyle sanatseverleri farklı duygu, algılamalara ve farklı düşsel dünyaya davet eden sergi, 20 Ekim'e dek SKSM'de ziyaretçileri ağırlayacak.