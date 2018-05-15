Anadolu medyasından Filistin için ortak karar

Derneğe bağlı televizyon kanalları cuma günü öğleden sonra Yenikapı Meydanı’nda Kudüs için düzenlenecek dev mitingi canlı olarak yayınlama kararı aldı.

ABD’nin İsrail Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıması sonrası Filistin halkına yapılan saldırılara tepkiler çığ gibi büyüyor. Gazze sınırında yaşanan şiddet olayları Türkiye’nin dört bir yanından protesto ediliyor.

ABD ve İsrail’in Filistin aleyhine girişimlerinin cevapsız kalmaması için Anadolu Radyo ve Televizyon Yayıncıları Derneği’ne bağlı televizyon kanalları ortak bir karar aldı. İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırıma tepkisiz kalmayan derneğe bağlı televizyon kanalları cuma günü Yenikapı Meydanı’nda düzenlenecek mitingi canlı yayınla ekranlara taşıyacak.

Konu ile ilgili olarak bir açıklamada bulunan Anadolu Radyo ve Televizyon Yayıncıları Derneği 2. Başkanı ve Ordu Boztepe TV Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Biran Yılmaz, İsrail’in Filistinli göstericilere orantısız güç kullanmasını kınayarak, bu duruma dernek olarak tepkisiz kalmayacaklarını söyledi. ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve Filistinlilerin şehit edilmesiyle ilgili yazılı bir açıklamada bulunan Yılmaz, Kudüs davasına sonuna kadar sahip çıkacaklarını aktararak, ‘’Şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Tüm imkanlarımızla Filistinli kardeşlerimizin yanındayız’’ dedi.

Yılmaz, ‘’Filistin yalnız değildir. Mübarek Ramazan ayına iki gün kala yapılan menfur saldırı kabul edilemez. İsrail’i bu kabul edilemez katliamlarından dolayı kınıyor ve şiddetle lanetliyoruz” açıklamalarına yer verdi.