Anadolu propolisi ABD’de finale kaldı

Kadın girişimci Aslı Elif Tanuğur Samancı’nın ürettiği propolisli ham ballı ürünler Amerika’nın Kaliforniya eyaletinde düzenlenen dünyanın en prestijli doğal ve sağlıklı yaşam ürünleri yarışmalarından biri olan Eco Excellence Awards yarışmasında, BEE&YOU Propolis-Ham Balürünüyle Nutrition - Raw&FermentedFoods kategorisinde, BEE&YOU Arı Sütü-Ham Bal (çocuk) ürünü ise Wellness Alternati ve Remedies kategorisinde finale kaldı.

Kazananların halk oylamasıyla belirleneceği Eco Excellence Awards’ta ürünler 15 farklı kategoride yarışıyor. Bu yıl 8’incisi düzenlenen yarışmada geçtiğimiz yıl 500’den fazla ürün incelendi ve 364 binin üzerinde oy kullanıldı.

Bee’o Arı Ürünleri Genel Müdürü Samancı, 31 Ağustos’a kadar sürecek oylamada destek beklediklerini belirtti.

Yerli üretimin önemine dikkat çeken Samancı, "Yerli ürünlerimizin üretimini artırmanın yolu ihracattan geçmektedir. Bu hem ülkemiz arıcılığının hem de ülkemiz ekonomisinin gelişmesinin tek yoludur. Halk oylamasında vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz. Hep birlikte Anadolu propolisini bir dünya markası yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" diye konuştu.

"İşlenmesi gerekiyor"

Propolisin, arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladıkları antioksidan maddelerden meydana getirdikleri doğal bir arı ürünü olduğunu ve nar suyundan 80 kat daha fazla antioksidan içerdiğini belirten Aslı Elif Tanuğur Samancı, "Propolis kovandan çıktığı ham haliyle tüketilebilir özellikte değildir. Bu haliyle vücudumuz propolisi yalnızca yüzde 2 oranında sindirebilmektedir. Propolisi insan tüketimine uygun hale getirmek için mutlaka uzmanlar tarafından uygun koşullarda ekstraksiyon yani özütleme işlemi yapılmalıdır" dedi.

Ödüllü kadın girişimci Propolis Uzmanı Aslı Elif Tanuğur Samancı, İTÜ ARI Teknokent’te gerçekleştirdikleri Ar-Ge projesiyle propolisi insan tüketimine uygun hale getirdiklerini ve içerisindeki antioksidan maddelerin maksimum düzeyde elde edilmesini sağlayacak özütleme yöntemini geliştirdiklerini belirtti.

"İhraç ediliyor"

Geliştirdikleri ürünleri hem yurt içinde hem de yurt dışında ABD, Güney Kore, Avrupa ülkeleri, Suudi Arabistan ve Pakistan’da tüketicilerle buluşturduklarını belirten Samancı "Ülkemize ithal edilen propolisin yerli üretimini gerçekleştirdik ve üstelik ihraç ediyoruz" dedi.

Aslı Elif Tanuğur Samancı, Türkiye’nin bitki zenginliği nedeniyle Anadolu propolisinin dünyanın diğer bölgelerinden elde edilen propolislere göre çok daha zengin bir fenolikprofile sahip olduğuna dikkat çekti.

Anadolu propolisinin antimikrobiyal aktivitesini de analiz sonuçlarıyla ortaya koyan Tanuğur, Anadolu propolisinin birçok farklı hastalık yapıcı mikroorganizmaya karşı öldürücü etkisi olduğunu bilimsel olarak kanıtladıklarını ifade etti.

"Dünyaya tanıtım"

Gerçekleştirdiği çalışmalarla Anadolu propolisinin antioksidan ve antimikrobiyal aktivitesini ortaya koyan Samancı, "Geliştirdiğimiz Anadolu propolisi benzer ürünlerden en az 5 kat daha yüksek biyolojik aktiviteye sahip. Bunu tüm dünyaya anlatmamız gerekir" ifadelerine yer verdi.

Samancı, Anadolu propolisinin tanıtımı için, http://www.ecoexcellenceawards.com/vote-draft/ adresinden oy verilebileceğini sözlerine ekledi.