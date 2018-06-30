Anadolu propolisi Cenevre’de

BEE’O, 2013 yılında Türkiye’de ilk kez “sözleşmeli arıcılık” modeliyle yerli propolis üretimini başlatmak ve proses yöntemini geliştirerek insan tüketimine uygun hale getirmek için Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, Taylan Samancı ve Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu tarafından KOSGEB destekli Ar-Ge projesiyle İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent’te kuruldu. BEE’O, kurulduğu günden bu yana 6’sı uluslararası, 13’ü ulusal olmak üzere 19 farklı ödüle layık görüldü. BEE’O Propolis, geliştirdiği inovatif ürünler ile bu yıl Cenevre’de dördüncüsü düzenlenen yarışmada Editors Award for Functional Food Innovation kategorisinde ilk üçe girdi.

Ödülünü Jüri Başkanı Nathan Gray’in elinden alan Aslı Elif Tanuğur Samancı, “Anadolu propolisini dünyaya tanıtma adına çıktığımız bu yolda aldığımız bu ödüller bize büyük bir güç veriyor. Bugünlere gelmemizde katkısı olan başta İTÜ ARI Teknokent olmak üzere tüm destekçilerimiz, paydaşlarımız, arıcılarımız, ekibimiz ve tüketicilerimize sonsuz teşekkürler” dedi.

Propolisin arılar tarafından üretilen, bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladıkları antioksidan maddeler ile fenolik ve flavonoidlerden meydana gelen doğal bir ürün olduğunu belirten Samancı, "Propolis nar suyundan 80 kat daha fazla antioksidan içerir’’ diye konuştu.

Propolisin kovandan çıktığı ham haliyle tüketilebilir özellikte olmadığını belirten Samancı, "Bu haliyle vücudumuz propolisi yalnızca yüzde 2 oranında sindirebilmektedir. Propolisi insan tüketimine uygun hale getirmek için mutlaka uzmanlar tarafından uygun koşullarda ekstraksiyon, yani özütleme işlemi yapılmalıdır’’ dedi.

BEE’O’nun İTÜ ARI Teknokent’te gerçekleştirdiği Ar-Ge projesiyle propolisi insan tüketimine uygun hale getirdiğini ve içerisindeki antioksidan maddelerin maksimum düzeyde elde edilmesini sağlayacak özütleme yöntemini geliştirdiklerini belirten Samancı, "BEE’O bu inovatif ürün ile doğal, katkısız katma değerli yeni ürünler geliştiriyor ve tüketicilerine sunuyor. Doğal bir gıda koruyucusu olan propolis ürünün içerisine eklendiğinde ürünün de raf ömrü boyunca bozulmadan kalmasını sağlıyor’’ dedi.