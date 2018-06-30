Diğer
Kategoriler
30 Haziran 2018 12:27

Anadolu propolisi Cenevre’de

BEE’O uzmanları tarafından geliştirilen Anadolu propolisi, Avrupa’da en iyi içerik, ürün ve araştırma girişimlerine ödül veren NutraIngredients Awards yarışmasında ilk üçe girdi.

Anadolu propolisi Cenevre’de

30 Haziran 2018 12:27


BEE’O, 2013 yılında Türkiye’de ilk kez “sözleşmeli arıcılık” modeliyle yerli propolis üretimini başlatmak ve proses yöntemini geliştirerek insan tüketimine uygun hale getirmek için Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, Taylan Samancı ve Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu tarafından KOSGEB destekli Ar-Ge projesiyle İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent’te kuruldu. BEE’O, kurulduğu günden bu yana 6’sı uluslararası, 13’ü ulusal olmak üzere 19 farklı ödüle layık görüldü. BEE’O Propolis, geliştirdiği inovatif ürünler ile bu yıl Cenevre’de dördüncüsü düzenlenen yarışmada Editors Award for Functional Food Innovation kategorisinde ilk üçe girdi.


Ödülünü Jüri Başkanı Nathan Gray’in elinden alan Aslı Elif Tanuğur Samancı, “Anadolu propolisini dünyaya tanıtma adına çıktığımız bu yolda aldığımız bu ödüller bize büyük bir güç veriyor. Bugünlere gelmemizde katkısı olan başta İTÜ ARI Teknokent olmak üzere tüm destekçilerimiz, paydaşlarımız, arıcılarımız, ekibimiz ve tüketicilerimize sonsuz teşekkürler” dedi.


Propolisin arılar tarafından üretilen, bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladıkları antioksidan maddeler ile fenolik ve flavonoidlerden meydana gelen doğal bir ürün olduğunu belirten Samancı, "Propolis nar suyundan 80 kat daha fazla antioksidan içerir’’ diye konuştu.


Propolisin kovandan çıktığı ham haliyle tüketilebilir özellikte olmadığını belirten Samancı, "Bu haliyle vücudumuz propolisi yalnızca yüzde 2 oranında sindirebilmektedir. Propolisi insan tüketimine uygun hale getirmek için mutlaka uzmanlar tarafından uygun koşullarda ekstraksiyon, yani özütleme işlemi yapılmalıdır’’ dedi.


BEE’O’nun İTÜ ARI Teknokent’te gerçekleştirdiği Ar-Ge projesiyle propolisi insan tüketimine uygun hale getirdiğini ve içerisindeki antioksidan maddelerin maksimum düzeyde elde edilmesini sağlayacak özütleme yöntemini geliştirdiklerini belirten Samancı, "BEE’O bu inovatif ürün ile doğal, katkısız katma değerli yeni ürünler geliştiriyor ve tüketicilerine sunuyor. Doğal bir gıda koruyucusu olan propolis ürünün içerisine eklendiğinde ürünün de raf ömrü boyunca bozulmadan kalmasını sağlıyor’’ dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç