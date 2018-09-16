Anadolu propolisine ödül

Kadın girişimci Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı tarafından üretilen propolisin iki ürünü, Amerika Kaliforniya'da düzenlenen Eco Excellence Awards yarışmasında iki ayrı kategoride birincilikle ödüllendirildi. Samancı, “Anadolu propolisini 8 farklı ülkeye ihraç ederek yerli üretim destekliyoruz” dedi.

Anadolu propolisi, iki yeni uluslararası ödüle daha layık görüldü. Kazananların halk oylamasıyla belirlendiği yarışmada, dünya çapındaki inovatif, doğal ve sağlıklı 500'den fazla ürün 15 farklı kategoride yarıştı. Anadolu propolisi "Sağlıklı Yaşam-Alternatif Tedaviler" kategorisinde ve "Beslenme-Ham ve Fermente" kategorisinde birincilik ödülü kazandı.

Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, Anadolu propolisini tüm dünyaya tanıtmaya devam edeceklerini söyledi. Yerli üretimin önemine dikkat çeken Samancı, "Yerli ürünlerimizin üretimini artırmanın yolu ihracattan geçmektedir. Bu hem ülkemiz arıcılığının hem de ülkemiz ekonomisinin gelişmesinin tek yoludur. Biz de Anadolu propolisini 8 farklı ülkeye ihraç ederek yerli üretimi destekliyoruz. Birincilerin halk oylamasıyla seçildiği bu yarışmada ürünlerimizin kullanıcılarımızın desteği ile ödül alması bizler için son derece gurur verici bir durum. Oy vererek Anadolu propolisinin dünyaya tanıtımına destek olan herkese teşekkür ederiz. Hep birlikte Anadolu propolisini bir dünya markası yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" diye konuştu.

“Vücudumuz propolisi yalnızca yüzde 2 oranında sindirebiliyor”

İTÜ ARI Teknokent'te gerçekleştirdikleri Ar-Ge projesiyle propolisi insan tüketimine uygun hale getirdiklerini kaydeden Samancı, içerisindeki antioksidan maddelerin maksimum düzeyde elde edilmesini sağlayacak özütleme yöntemini geliştirdiklerini söyledi. Samancı, "Propolis kovandan çıktığı ham haliyle tüketilebilir özellikte değil. Bu haliyle vücudumuz propolisi yalnızca yüzde 2 oranında sindirebiliyor. Propolisi insan tüketimine uygun hale getirmek için mutlaka uzmanlar tarafından uygun koşullarda ekstraksiyon yani özütleme işlemi yapılmalıdır. Biz de geliştirdiğimiz inovatif özütleme yöntemi ile çok sayıda ulusal ve uluslararası ödüle layık görüldük. Eko Mükemmellik Ödülleri ile beraber son 5 yılda 21 farklı ödülün sahibi olduk" dedi.

“İnsanlara ulaştırmaya devam edeceğiz”

Ürünlerinin ödüllere kayık görülmesindeki en önemli etkenin tüketicilerin yaşadığı olumlu deneyimler olduğunu vurgulayan Samancı şöyle konuştu:

“Bu pozitif enerji katlanarak çoğalmakta ve bizler için de motivasyon kaynağı olmaktadır. 100 bin kovanımız ve 500 sözleşmeli arıcımız, gıda, kimya ve ziraat mühendislerinden oluşan 75 kişilik uzman kadromuz ile doğanın şifasını insanlara ulaştırmaya devam edeceğiz. En önemli farkımız kovandan gelen bu sağlıklı ürünlerin doğallığını ve besin değerini koruyarak tüketicilere ulaştırıyor olmamız. Mesela balı tüketicilerimize ham bal olarak sunuyor, pastörize ve polenlerini tutacak derecede filtre etmeden raflara ulaştırıyoruz. Anadolu propolisi, piyasadaki benzer ürünlerden en az 5 kat daha yüksek antioksidan aktiviteye sahip. Anadolu coğrafyasının çok değerli endemik bitkilerinden gelen, fenolik ve flavonoid bileşenleri yüksek oranda içeren propolis ile günlük antioksidan ihtiyacımızın önemli bir kısmını karşılayabiliyoruz.”

“Kalitesini doğrulayarak tüketicilerimize ulaştırıyoruz”

Arı sütü hakkında da bilgi veren Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur, “Sözleşmeli arıcılık ile elde ettiğimiz diğer bir değerli ürün ise arı sütü. Arılar bu ürünü yavru arılarını beslemek için kendi vücutlarından salgılıyor. Arı sütü aynı zamanda kovandaki kraliçe arının yaşam boyu kullandığı besin maddesi. Arı sütü sayesinde kraliçe arı diğer arılardan 30 kat daha uzun bir hayata sahip oluyor. Diğer arılardan iki kat daha büyük oluyor ve her gün 2 bin yumurta bırakarak kovanın devamlılığını sağlıyor. Doğanın bize sunduğu bu değerli ürünleri en saf halleri ile sürdürülebilir ve iyi arıcılık uygulamaları prensipleri çerçevesinde üretip, İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent'te yer alan laboratuvarlarımızda kalitesini doğrulayarak tüketicilerimize ulaştırıyoruz. Bu ödüllerin temelinde yerli üretime verilen emek, yıllara dayalı uzmanlık ve deneyim yatıyor. Bu yolculukta bizimle birlikte olan tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ederiz” diye konuştu.